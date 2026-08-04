Université numérique Cheikh Hamidou Kane : les étudiants annoncent une grève illimitée

La Fédération nationale des étudiants de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (FNE-UNCHK) a annoncé le déclenchement d’un mouvement de grève à compter du mercredi 5 août 2026 à 8 heures, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué, l’organisation estudiantine informe les étudiants, les autorités universitaires ainsi que l’opinion publique de cette décision. À ce stade, elle ne précise pas les revendications ayant motivé le lancement de ce mot d’ordre.

La FNE-UNCHK invite toutefois l’ensemble des étudiants à prendre connaissance du communiqué « avec la plus grande attention » et à « respecter scrupuleusement les consignes » définies dans le cadre de cette mobilisation.

La fédération appelle également à une attitude responsable durant toute la durée du mouvement. Elle exhorte les étudiants à faire preuve de « discipline, de solidarité et de sens des responsabilités » afin de garantir le bon déroulement de la grève.

En attendant d’éventuelles négociations avec les autorités universitaires, ce mouvement est annoncé comme étant reconductible et restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.