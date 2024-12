Guinée : Le détournement présumé de 82 millions de dollars secoue l’Etat

En Guinée, un détournement présumé de 82 millions de dollars fait débat. En cause, la Direction nationale des Douanes. Le dossier est considéré comme étant le plus gros scandale financier jamais découvert depuis l’arrivée du Comité national du rassemblement pour le développement(Cnrd) au pouvoir.

Selon le ministre du Budget, l’affaire est suivie de très près par le chef l’Etat. «Le président Mamadi Doumbouya a géré cette situation de façon très rapprochée. Et personne d’autre ne l’a fait. C’est lui-même qui s’est impliqué. Et nous avons fait avec lui, tout ce qu’il fallait pour sécuriser et fermer les fenêtres et aussi mettre aux arrêts toutes les personnes suspectées», a révélé le ministre Facinet Sylla, s’exprimant à la télévision nationale guinéenne.

Dix douaniers dont le Directeur Général, Général Moussa Camara, sont accusés d’avoir mis en place, en complicité avec plusieurs transitaires, un réseau pour contourner le procédé classique de paiement au guichet unique, renseigne la presse guinéenne. Ce qui a porté préjudice à l’Etat, pour un montant estimé à près de 82 millions de dollars. Ils ont été inculpés pour faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité.

«Toutes ces personnes interpellées aujourd’hui sont présumés innocents. Mais la justice fera son travail. Je ne souhaite pas m’étendre trop sur ce point, d’autant plus que l’action est déjà judiciarisée. Nous, nous ne pouvons plus que contrôler les démarches. Et faire en sorte qu’il n’y ait plus ce type d’opération», ajoute Facinet Sylla repris par Igfm.