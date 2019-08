Guy Marius Sagna: « Ils veulent mettre Sonko en prison »

Dans l’émission objection de ce dimanche Guy Marius Sagna estime que le président et ses souteneurs veulent mettre Ousmane Sonko en prison. « Je pense et je soupçonne fortement que le Président Macky Sall et ses souteneurs cherchent à museler, à atteindre, à tomber sur le Patriote Ousmane Sonko. Et, cela les démocrates ne doivent pas l’accepter » martèle le leader de Frapp France/ Dégage.

Et pour étayer ses propos, Guy Marius Sagna prend l’exemple de la commission d’enquête parlementaire car » les juristes les plus sérieux ont montré l’irrégularité de cette Commission « De manière plus appuyée, Guy explique que » cette Commission n’a pas pour vocation de blanchir, ou de noircir, d’accuser tel ou tel. Elle n’avait pas pour vocation de rendre public son travail parce que la commande a été faite par l’Assemblée nationale ».

Face à une telle situation, l’activiste estime qu’il faut » que les démocrates se dressent tous comme un homme pour empêcher ce qui est en train de ramper » . Pour lui c’est » une tentative savamment orchestrée pour foncer et tomber sur le Patriote Ousmane Sonko »

Libéré il y’a de cela deux jours le leader de Frapp France Dégage, Guy Marius Sagna a repris du service avec ses déclarations incendiaires.