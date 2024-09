Guy Marius Sagna : « La Primature n’a pas dépensé 12,12 milliards de FCFA »

La Primature n’a pas dépensé 12,12 milliards de FCFA en trois mois – comme le prétendent certains – mais plutôt 3,3 milliards de francs CFA entre le 1er avril et le 30 juin 2024.

Ainsi, le premier ministre Ousmane Sonko montre qu’il est bien dans la rupture et le JUB, JUBAL, JUBBANTI promis au Sénégal. Bravo à lui !

En effet, alors que le dernier premier ministre du président Macky Sall a dépensé en trois mois 8,79 milliards de francs CFA entre janvier et mars 2024, le premier primus inter pares – Ousmane Sonko – du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dépensé 3,33 milliards de francs CFA en trois mois entre le 1er avril et le 30 juin 2024.

Aux jeux olympiques de la bonne gouvernance, le JUB, JUBAL JUBBANTI sera toujours premier et le PSE (Plan Sénégal Enchaîné) toujours dernier.

Que tous les ministres, directeurs et autres gestionnaires des deniers publics s’inspirent du premier ministre Ousmane Sonko !

Un autre Sénégal est nécessaire et possible.

Un Sénégal souverain, juste et prospère.

Dans une Afrique souveraine, unie, juste et prospère.

GMS,