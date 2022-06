Guy Marius Sagna : « Macky et sa bande sont les vrais rebelles »

Le président Macky Sall, élu par des Sénégalais mais qui donne tout à l’impérialisme, particulièrement à l’impérialisme français est le chef des rebelles au Sénégal car il se rebelle contre la volonté des Sénégalais qui veulent des politiques pour les Sénégalais, des politiques de préférence nationale et panafricaine, de patriotisme économique et non comme le fait Macky des politiques de préférence néocoloniale.

D’autres Sénégalais et moi luttons pour des politiques qui servent le Sénégal et l’Afrique d’abord. Des politiques qui libèrent le Sénégal dans une Afrique libérée et unie autour d’un gouvernement fédéral. Et les vrais Rebelles – Macky Sall le détourneur en chef et sa bande de voleurs – osent traiter d’autres Sénégalais de rebelles !