Guy Marius Sagna : « Macky Sall est condamné à partir car… »

La charte de la non violence continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Guy Marius Sagna s’est invité au débat. Et selon le secrétaire administratif du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France Dégage), il y a déjà une charte contre la violence. Elle s’appelle constitution du Sénégal, code pénal, code électoral.

« Macky Sall est condamné à partir car il passe son temps à mettre les Sénégalais sur écoute au lieu d’écouter les Sénégalais », écrit Guy Marius Sagna sur Facebook. Avant de rajouter : « Que le président de la République, Macky Sall respecte cette charte et il ne sera pas violent sur les Sénégalais qui, à leur tour, ne chercheront pas à se défendre légitimement », dit Guy.

« Qui sont les violents ? Ce sont ceux qui volent l’argent des Sénégalais et permettent que l’impérialisme nous vole. Ce sont ceux qui privent les Sénégalais de repas, d’emploi, d’éducation, de santé, de sécurité, de paix, de libertés… », poursuit-il.