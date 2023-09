Guy Marius Sagna reçu par le consul général du Sénégal à Madrid

Aujourd’hui je suis allé, par courtoisie républicaine, dire bonjour au consulat général du Sénégal à Madrid (Espagne). Par élégance et courtoisie républicaines le vice-consul et les autres agents m’ont bien accueilli. Le Sénégal pour lequel nous nous battons est un Sénégal où les institutions traitent également tous les citoyens sénégalais.

Hier à Madrid, nous avons échangé avec la communauté Sénégalaise et nous avons discuté avec un public plus large composé d’africain.e.s et de non africain.e.s.

Les Sénégalais.e.s d’Espagne souhaitent un deuxième consulat en Espagne. Le président Macky Sall le leur avait promis en 2014, le ministre des affaires étrangères s’y était aussi engagé en promettant que ce deuxième consulat serait disponible en juillet/Août 2023. Toujours rien!

Les Sénégalais.e.s sont obligé.e.s de faire entre 600 et 700 km de trajet et plus de huit (08) heures de temps pour solliciter un service au seul consulat du Sénégal en Espagne qui se trouve à Madrid. Voilà pourquoi je demande au président Macky Sall et à son gouvernement de voir comment soulager dans les meilleurs délais les souffrances des sénégalais.e.s d’Espagne. Je leur demande aussi de donner leur passeport aux Sénégalais.e.s d’Espagne. Sans passeport, nos compatriotes d’Espagne sont transformés par Macky Sall en « Sans papier ».

Justice pour les tués et les blessés !

Libérez les détenus politiques !

Libérez Ousmane Sonko !

Sonko 5e président !

FOCUS !

Guy Marius Sagna