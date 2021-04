Habib Niang de «And Suxxali Sénégal» veut la mairie de…

Le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), Habib Niang, par ailleurs président du mouvement «And Suxxali Sénégal», ne cache pas ses ambitions de présider aux destinées de la commune de Thiès Nord. Dans une interview accordée à iGFM, Habib révèle qu’il accepte la sollicitation des populations de cette localité qui ont décidé de porter sa candidature. Le chef du service départemental du Cadastre de Guédiawaye a, par ailleurs, affirmé que cette décision s’explique également par une ferme volonté de soutenir et renforcer la politique du chef de l’Etat Macky Sall dans la capitale du rail.

Habib Niang a aussi invité les responsables politiques du parti au Pouvoir à « descendre sur le terrain politique pour défendre et vulgariser les réalisations « exceptionnelles » du président Macky Sall. « Il faut en permanence être sur le terrain et aux côtés des populations. C’est le souhait du chef de l’Etat et c’est ce que nous faisons au niveau de notre mouvement. J’ai débarqué à l’APR avec mes armes et je compte jouer pleinement mon rôle et soutenir le président », a-t-il déclaré.

Le responsable apériste, qui rencontrait des associations de jeunes de Thiès, a également plaidé pour la réouverture des infrastructures industrielles dans sa localité. « La fermeture de ces infrastructures a beaucoup contribué à l’accroissement du chômage à Thiès. J’ai attiré l’attention du chef de l’Etat sur la question et je suis convaincu qu’il accorde une importance capitale au problème de

Source Le Témoin