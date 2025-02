Hajj 2025 : Le Sénégal dispose d’un quota de 12.860

Le Sénégal dispose d’un quota de 12 860 pèlerins répartis entre la Commission nationale (1 860 pèlerins) et les voyagistes privés (11 000 pèlerins). « Le transport sera assuré par Air Sénégal et FlyNas. Une trentaine de vols sont prévus, avec un premier départ le 17 mai 2025 et un dernier retour le 24 juin 2025 », a expliqué la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Yassine Fall a fait face à la presse pour faire le point sur les préparatifs de l’édition 2025 du hajj. À l’en croire, l’organisation du pèlerinage à La Mecque repose sur une collaboration multisectorielle impliquant plusieurs ministères (Intérieur, Infrastructures, Transports aériens, Santé) afin d’assurer le bon déroulement du pèlerinage.

Pour ce qui est du package financier, le coût du hajj 2025 est maintenu à 4,3 millions de francs CFA, malgré la hausse du taux de change du rial et du dollar. Ce tarif reste inférieur à celui pratiqué par d’autres pays de la sous-région. La ministre renseigne, en outre, que « les logements à La Mecque et à Médine ont connu une amélioration, avec une proximité accrue à la Kaaba (20 minutes de marche). De plus, un accord a été trouvé pour que des chefs cuisiniers sénégalais collaborent avec les prestataires saoudiens de restauration, afin d’adapter les repas aux habitudes alimentaires des pèlerins sénégalais ».

« Le package comprend la pension complète à La Mecque et Médine (logement, trois repas par jour), les services à Mouna, Arafat et Mouzdalifa, le zamzam, le billet d’avion, le pécule, les vaccins et les assurances », ajoute-t-elle. Avant de rappeler que les inscriptions ont débuté le 24 décembre 2024. Depuis le 30 janvier 2025, la plateforme d’inscription et les guichets uniques sont ouverts. Les formalités incluent la visite médicale, la délivrance des documents d’identité, la vaccination, la réservation de vol et les opérations bancaires.