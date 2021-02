Halima Gadji avoue avoir été…folle

“J’AI VÉCU DES PRESSIONS, J’AI EU UNE MALADIE MENTALE” L’ACTRICE HALIMA GADJI RACONTE SON EXPÉRIENCE

La célèbre actrice d’origine sénégalaise séjourne depuis le mois de décembre en Côte d’Ivoire. Réputée pour l’originalité et sa perfection dans ses différentes interprétations, Halima Gadji fait présentement les beaux jours du cinéma Ivoirien. Dans une interview elle revient sur son passé et raconte une ex.

Interrogé sur son les raisons de sa visite en Côte d’Ivoire, l’actrice plus connu sous le nom de Marème, a dit honorer des engagements professionnels. D’après ses dires, elle a signé un contrat avec une structure de production, elle travaille alors sur plusieurs projets qui seront bientôt vus.

Halima Gadji précise : « C’est mon documentaire réalisé depuis 2017, et dans ce documentaire je parle de ma vie, de ce que j’ai vécu, surtout de mes pressions, de ma maladie. »

La jeune maman souhaite aider par ce film, toutes personnes souffrantes de maladie mentale, afin qu’elles puissent se traiter, s’assumer, se prendre en charge et de briser le tabou en Afrique.

« La maladie mentale n’est pas un problème de sorcellerie. C’est une vraie maladie qui peut atteindre tout le monde« , a-t-elle dit puis d’ajouter « avoir des problèmes mentaux ce n’est pas être fou » .

L’autre objectif de ce film d’après Halima Gadji, c’est de lever une collecte de fonds pour venir en aide à toutes personnes malades mentalement.