Hapsatou Sy se fait tacler par des internautes après ses révélations sur Danse avec les stars

Il y a quelques jours, Hapsatou Sy promettait à ses abonnés sur Instagram des dossiers croustillants sur Danse avec les stars. Ses premières révélations faites, elle a assuré aux internautes qu’il y en aurait d’autres. Ce qui a agacé certains de ses abonnés.

Il y a deux ans, le stress montait pour Hapsatou Sy – qui avait accepté de participer à l’émission en même temps que son compagnon, Vincent Cerruti. Au bras du petit nouveau Jordan Mouillerac, son aventure a finalement tourné court et la femme d’affaires était éliminée au bout du troisième prime. Si elle affichait un sourire radieux sur le parquet, la jeune maman ne garde pas que des bons souvenirs de cette expérience. À l’approche de la saison 2019, elle annonçait sur les réseaux sociaux vouloir dénoncer des faits « graves et inacceptables ». « J’avais fait le choix de calmer les choses et je tentais de discuter à l’amiable pour éviter tout scandale. Cependant, je ne peux plus me taire car trop de choses se sont passées », avait-elle écrit.Cliquez ici pour agrandir

Quelques jours après ce message posté sur Instagram, il était temps pour la compagne de Vincent Cerruti de passer à table. Dans une interview pour Public, elle a révélé des manipulations de la production de Danse avec les stars. Elle assure notamment que l’équipe de l’émission lui aurait demandé de simuler un début d’histoire d’amour avec son partenaire.« Je ne voulais pas jouer la drague avec mon danseur pour humilier mon conjoint, l’homme avec qui je partage ma vie, et le père de mes enfants », a-t-elle expliqué à ses abonnés, ajoutant qu’elle avait également refusé d’exposer sa fille, âgée à l’époque de deux ans. Des choix qui auraient, selon elle, précipité la fin de son aventure.

Hapsatou Sy agace les internautes

D’après Hapsatou Sy, ce ne serait pas les plus méritants qui remportent le trophée tant convoité. Comme le hasard fait bien les choses, TF1 sortait le jour des révélations fracassantes de l’ancienne candidate, une courte vidéo pour démentir avec humour toutes les accusations de tricheries. Un spot qui a fait sourire l’ex-chroniqueuse de Thierry Ardisson. « Je vais commencer un merveilleux quizz en 10 questions. Et j’espère que le grand gagnant, celui qui répondra à toutes mes questions sera TF1 », a-t-elle indiqué sur Instagram. Ce qui a agacé certains de ses abonnés qui ne comprennent pas les déclarations tardives de la jeune femme. « Vous avez dit ce que vous aviez à dire c’est pas très joli pour TF1 certes mais pourquoi en faire un feuilleton ? », s’est interrogée une internaute. Un autre de ses fans s’est dit choqué par ses révélations : « Je pense sincèrement et sans aucune méchanceté ,que tu t’es braquée et que tu as dû être un peu chiante avec tes exigences ». « Hapsatou aime jouer les grandes gueules mais quand elle tombe sur plus fort qu’elle… Elle se positionne en victime…. D’ailleurs à mon avis c’est juste pour attirer l’attention sur elle », a ajouté un abonné. Et c’est gagné !