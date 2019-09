Aya Nakamura victime de racisme dans « Les Grosses Têtes » ? L’imitation de Florian Gazan qui ne passe pas

« Florian Gazan accusé de racisme après son imitation très limite d’Aya Nakamura dans les Grosses têtes (VIDEO) »

Un bad buzz est si vite venu. L’animateur Florian Gazan en a fait les frais cette semaine. Dans l’émission « Les Grosses Têtes », diffusée samedi dernier, ce dernier a proposé une imitation d’ Aya Nakamura que les internautes ont jugé totalement raciste.

Énorme malaise dans l’émission « Les Grosses Têtes » diffusée sur France 2 le samedi 14 septembre. Laurent Ruquier qui anime l’émission demande en effet à Florian Gazan, animateur radio, de faire une imitation d’ Aya Nakamura chantant du Francis Cabrel. Rien de mal à la requête jusqu’ici, mais le chroniqueur de 51 ans va alors proposer une imitation un peu limite n’utilisant que les mots « Waka » et « Pookie » accompagné d’un accent qui a interpellé les internautes. C’est en effet l’humoriste Kevin Razy qui a réagi en premier à la séquence sur Twitter, s’étonnant que ça ne choque personne et que tout le monde soit hilare sur le plateau : « Donc selon eux Aya Nakamura chante avec l’accent façon Michel Leeb et c’est drôle ? ». Le comique a également cité le compte Twitter « Malaise Télé » qui compile les moments les plus gênants du petit écran. Mais il n’a pas été le seul à s’indigner car beaucoup d’autres twittos ont jugé la vidéo choquante et affligeante.

Certains ont déclaré qu’il s’agissait de racisme ordinaire encore présent en 2019, et qu’il ne fallait pas s’étonner si les jeunes désertaient le tube cathodique au profit de Netflix et d’autres plateformes de streaming. Florian Gazan s’est alors défendu sur le réseau social : « Cher Kevin, Michel Leeb faisait l’accent africain et c’était horrible en roulant les r, là j’ai essayé de faire à l’improviste une pseudo voix à la Shakira, pas Aya Nakamura. Voilà. Et la drôlerie est une chose subjective. Et le « selon eux » en dit long sur ta tolérance… La principale intéressée, Aya Nakamura, a également réagi sur Twitter. Elle a cité la vidéo en écrivant « Shakimura ???!!… mais naaan » faisant référence à l’imitation de Shakira. La star n’aura visiblement pas droit à des excuses.