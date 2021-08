Hausse des prix : Le ministère du Commerce accuse la pandémie

Le ministre du Commerce et des PME s’est prononcée sur la hausse des prix au Sénégal. Si on en croit Aminata Assome Diatta notre pays a connu huit (08) années (2012 à 2019) marquées par une stabilité des prix des denrées et produits de consommation courante. Mais aujourd’hui, les consommateurs sénégalais subissent les assauts de la pandémie à coronavirus.

D’après la candidate pour la mairie de Keur Massar, la pandémie du covid-19 a frappé de plein fouet toute l’économie mondiale et les pays pauvres n’ont pas été épargnés. Et le Sénégal n’y a pas échappé. « Cette situation s’est traduite, entre autres, par une hausse généralisée de 15 à 20%, des prix des denrées de première nécessité comme le riz, l’huile et l’aliment de bétail dont la matière première (blé) est importée », explique la ministre du Commerce.

A en croire Assome Diatta, reprise par Seneweb, la pandémie est la cause principale. En effet, elle a eu comme conséquence un dysfonctionnement sans précédent des chaines d’approvisionnement.

« Les pays d’importation ont restreint leurs exportations pour assurer leur approvisionnement domestique. Cette mesure a entraîné une baisse de l’offre de denrées de première nécessité et un renchérissement des prix à l’importation », ajoute Assome Aminata Diatta.