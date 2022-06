Hausse des salaires et cherté de la vie : coup d’épée dans l’eau ?

Les hausses de salaires pour certaines catégories de fonctionnaires face à la cherté de la vie: coup d’épée dans l’eau ?

Les ménages se plaignent dans les villes: pour la même quantité de denrées alimentaires, les dépenses sont passées de 60 000 à 100 000 francs par mois et pour une famille de 10 personnes environ. Ceci est simplement une forme de manifestation de la hausse du coût de la vie.

Le responsable avant tout, c’est la politique économique de Macky Sall basée sur le « tout infrastructure ». On emprunte pour construire des infrastructures de manière anarchique, décousue, sans planification ni objectif d’industrialisation, avec des surcoûts et de la corruption. Le résultat des courses, c’est le creusement du déficit des finances publiques. L’Etat dépense chaque jour plus qu’il ne reçoit en recettes. Le trou se creuse de plus en plus vite.

“Les hausses des salaires de certains fonctionnaires, lorsque les impôts et autres retenues à la source seront défalquées, ne permettront pas de couvrir les charges familiales.“

ADD doit emprunter pour survivre dans les limites fixées par ceux qui lui prêtent de l’argent. Ceux-là lui imposent la hausse des prix du carburant et demain l’électricité et le diesel. A partir de ce moment, la hausse sera généralisée et continue.

Macky Sall est coincé et veut protéger ses fonctionnaires surtout chargés de la répression des opposants, administration territoriale, magistrats, gardes pénitenciers, forces de défense et de sécurité. Peine perdue, ceux-là sont fatigués. Leurs hausses de salaires nettes d’impôts ne leur permettront pas de faire face aux dépenses de leurs familles.

Les enseignants ont obtenu par la grève des ajustements de revenus que ADD peine à réaliser à cause du creusement du déficit budgétaire. Mais ces hausses nettes de revenus ne couvriront pas leurs charges familiales aussi. Pour le reste des Sénégalais, travailleurs du secteur privé moderne et informel, ce sera la galère continue. Macky Sall, commencez au moins à lever les sanctions contre le Mali, cela permettra de soulager les transporteurs.

Mamadou Lamine Diallo