Haute cour de justice : C’est la trahison du mandat de changement promis qui devrait être jugée, selon…

Haute cour de justice : C’est la trahison du mandat de changement promis qui devrait être jugée.

Si la déception du peuple était l’indicateur de référence, les plus hautes autorités du nouveau pouvoir seraient devant la haute cour pour répondre de la trahison du mandat de changement.

La trahison c’est lorsque le nouveau pouvoir sacrifie le mandat de changement economique par un mandat politico judiciaire et électoral en se justifiant par ses promesses électorales.

Si trahison il y a, c’est bien cette trahison flagrante en cours du mandat de changement donné par le peuple.

Qui jugera cette trahison ? Celle-là est plus grave que tout.

Ce mandat de changement c’est le respect des libertés publiques et non le bâillonnement des critiques et journalistes par les nouveaux censeurs de la liberté, par l’emprisonnement ou l’intimidation par la police politique.

Ce mandat de changement, c’est la transparence exemplaire et non l’opacité du patrimoine du premier membre du gouvernement.

C’est la priorité sur l’emploi pour arrêter leur exode suicidaire et non copier l’ancien régime en accusant les jeunes de ne pas être bien formés, presque non méritants, indignes d’avoir un travail.

Les coûts des denrées, les coûts et l’accès à l’électricité, l’eau, l’assainissement, le logement, l’emploi, la santé, l’éducation et le transport continuent de poser un quotidien difficile pour 90% des sénégalais. Ce sont ces priorités sur lesquelles ils attendaient le pouvoir et donné un mandat en espérant une amélioration. N’ont-ils pas été trahis sur ces priorités pour tous les ménages ?

Le mandat de changement, c’est aussi le renforcement du secteur privé et non leur harcèlement fiscal et intimidation en arrêtant des opérateurs coupables d’être riches, nos champions nationaux, qui ont mis leur capacité au service de la nation lorsque le COVID nous a imposé la solidarité nationale.

Ce mandat de changement, c’est l’accélération et l’augmentation des échanges économiques et non son ralentissement et coup d’arrêt brusque par le licenciement inhumain de milliers d’agents de l’Etat, l’arrêt des grands chantiers et l’intimidation des investisseurs privés, un hara kiri incompréhensible ponctué par des déclarations intempestives sur nos finances publiques et semant la confusion des partenaires et financiers.

C’est aussi l’indépendance du parquet et non son instrumentalisation pour se venger contre ses adversaires. Les sénégalais soutiennent la poursuite judiciaire des personnes qui ont détourné les deniers publics mais non la volonté de vengeance et d’humiliation des autorités du dernier régime. Ils sont aussi sénégalais et méritent les égards dûs à leur rand qualité, malgre les adversités politiques qui continueront toujours, au nom de la démocratie que nous avons adoptée.

Faut il rappeler que les sénégalais n’ont jamais demandé de mettre la justice au service de l’exécutif ? ils veulent juste son indépendance.

Cela exige que l’exécutif ne s’implique plus dans le ciblage, pilotage, politisation des dossiers judiciaires.

La haute cour de justice quoique régulière, est une cour d’exception pour des affaires exceptionnelles. Elle existe pour des faits constitutifs de trahison par le président ou ses ministres. Pour l’invoquer dans de simples affaires financières, il faut que les montants soient astronomiques ou que les faits concernés soient extraordinaires.

Les faits reprochés aux cinq ex-ministres ne valent pas la haute cour de justice. Leur poursuite est futile. Aucun d’eux n’a été entendu pour avoir l’occasion de les réfuter, expliquer ou acquiescer aux accusations.

Cinq affaires futiles.

Une affaire de 52 millions FCFA et deux climatiseurs ne vaut pas d’être menée à la haute cour de justice (Ndeye Sally Diop).

Une tentative de corruption, clairement repoussée, en dernier lieu, ne vaut pas la haute cour de justice pour Ismaela Madior Fall.

L’accusation de surfacturation de riz qui ne repose que sur les dispositions d’un arrêté échu sera vaine. Cela ne vaut pas la haute cour pour Mansour Faye.

Un fournisseur payé qui est encore prêt à finir le travail attendu ne vaut pas la haute cour de justice pour Sophie Gladima Siby.

Des paiements en espèces, non contestés par les récipiendaires ne valent pas la haute cour de justice pour Moustapha Diop.

Ces cinq affaires n’aboutiront pas.

Le rapport de la cour des comptes sur la covid 19 n’a demandé aucune poursuite contre ces ministres. Dès lors, toute poursuite les concernant ne peut être assise sur la base de ce rapport.

Il ne s’agit que d’accusations par des tiers pris et coincés par leur actes de prévarications, accusation pour lesquelles, ces autorités doivent répondre avant tout poursuite sérieuse.

C’est seulement alors que les procédures d’accusation et levées d’immunités pourraient être engagées.

La précipitation à aller devant la haute cour de justice n’est pas juste suspecte. Elle est volontaire et diffamante. Elle aboutira à un discredit de notre systeme de justice.

Amadou Gueye, President de l’Unis.