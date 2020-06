Héritage : La famille de Cheikh Béthio se déchire !

Le torchon brûle entre les héritiers de feu Cheikh Béthio Thioune. Après Sokhna Aida Diallo, c’est Sokhna Bator qui monte au créneau pour porter des accusations Serigne Saliou Thioune.

A travers une vidéo, elle renseigne que l’actuel Khalife de Cheikh Béthio et ses ont fait irruption chez elle pour l’insulter et la traiter de tous les noms. A l’en croire, ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit. Car, ajoute-t-elle, depuis la disparition de son époux, des attaques sont dirigées contre elle et ses proches. La veuve accuse Serigne Saliou Thioune d’en être le commanditaire.

« J’alerte les autorités étatiques sur la situation qui peut mal tourner. Je leur demande de réagir avant qu’il ne soit trop tard. Les épouses du Cheikh sont depuis lors harcelées et insultées. On nous demande de rendre compte des biens laissés par le Cheikh. Serigne Saliou Thioune et sa bande sont en train de faire main basse sur certains biens laissés par le Cheikh », déclare Sokhna Bator. Qui dit avoir saisi la justice car « on est dans un Etat de droit ».

Joint au téléphone par Emedia, Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée n’a pas voulu se prononcer sur les accusations portées contre sa personne pour le moment.