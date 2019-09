HG du Sénégal: Le Professeur Mbaye Thiam brise le silence

La sortie du dernier volume sur l’Histoire générale du Sénégal a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Des religieux jusqu’aux politiciens, tous ont donné leur avis leur avis sur le livre. Toutefois, ces derniers s’y attendaient, si l’on se fie à la déclaration du Pr. Mbaye Thiam, historien et professeur archiviste à l’Ecole nationale des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (Ebad) et membre du comité qui a rédigé l’ouvrage.

« C’est vrai qu’il y a beaucoup de polémiques sur le volume qui intéresse l’histoire moderne et contemporaine du Sénégal du 19e siècle au début du 20e siècle. Est-ce nous nous y attendions ? Oui ! Parce que c’est la première fois qu’on tente de sortir l’histoire du carcan académique », explique Pr. Thiam, invité de l’émission Objection sur Sud fm.

« Comme l’histoire sort du circuit académique pour s’adresser à l’ensemble de la population, ces derniers réagissent à la hauteur de leur compréhension de la discipline », rajoute le professeur.

Désormais, pour l’historien, il faut « prendre acte de cela (des critiques) pour recourir aux vérifications d’usage et rectifier ».

Toutefois, malgré les critiques, il n’est pas concevable d’arrêter le projet, selon Mbaye Thiam. « Aucun pays au monde ne peut se passer de son histoire pour écrire son présent », dit-il.