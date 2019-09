Hlm Rufisque: Ici, on baigne dans la crasse

La pluie est enfin tombée. Mais elle n’a pas fait que des heureux, et ce n’est rien de le dire ! L’hivernage 2019 a rempli les allées des Hlm (Rufisque) d’eaux usées, mélangées aux eaux des pluies. En s’y promenant-enfin, en passant par la route principale- une puanteur insoutenable vous obligera à vous pincer le nez. Les avenues sont devenues des lacs, et les habitants du quartier ont dû apprendre à nager et à sautiller -bondissant sur de petites pierres improvisées pour la circonstance.

Ils sont en colère, sont sans alternative, et ne savent plus à quel saint se vouer. Ils ont supplié les autorités pour qu’elles leur viennent en aide, mais le calvaire dure trois ans. Et le bout du tunnel est toujours sombre. Ces Rufisquois crient leur désarroi au micro de nos confrères de iGFM.