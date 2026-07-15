Hommage à feu Ousmane Tanor Dieng (Par Doudou Diouf)

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Jean D’Ormesson.

Vous êtes toujours là avec nous, dans nos cœurs, Mr le Président Ousmane Tanor Dieng.

Vous êtes avec nous dans nos actions pour le parti, pour le pays, pour la nation.

Vous êtes avec nous dans les moments de joie comme dans les moments difficiles.

Vous êtes parti trop tôt, pour nous vos inconditionnels, vos disciples, cette douleur est inconsolable. Même après toutes ces années.

Astre Celeste que vous êtes aujourd’hui, nous prions pour la paix éternelle et le repos éternel de votre âme.

Vous avez été un papa pour beaucoup d’entre nous, un ami fidèle et généreux pour d’autres mais surtout un tribun bienveillant et attentionné pour l’ensemble de la famille socialiste, pour le Sénégal.

Vous avez été et vous êtes toujours notre modèle d’homme d’Etat accompli.

Le sens de la retenue, la rigueur, le respect de l’altérité, l’altruisme envers ses mandants, au service de l’Etat et de la république, ces vertus que vous nous avez inculquées et insufflées, seront notre viatique dans ce monde politique nébuleux et disloqué, pour la reconquête du pouvoir et sa gestion sereine et cohérente.

Votre succession est entre de bonnes mains sous la houlette de notre illustre et dévouée Secrétaire générale, Mme la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, qui a mérité votre confiance d’abord et mérite toujours la confiance et le soutien de tous les socialistes.

Il nous disait : « En politique, on ne fait pas la guerre. Je ne fais pas la guerre. Je cherche à convaincre pour faire triompher mes idéaux et mes convictions. Je peux avoir des adversaires politiques, mais jamais d’ennemis. J’ignore jusqu’à l’idée de la haine qui est la pire ennemie de la démocratie. La démocratie dépérit quand la violence, devient le recours systématique à la place du débat d’idées, de la réflexion ».

Puisse le bon Dieu, Allah swt renouveler sa miséricorde sur vous pour l’éternité !

Merci Mr Le Président feu Ousmane Tanor Dieng.

Nous ne vous oublierons jamais!!

Doudou Diouf

Sg de la Section Ps de Paris-Montreuil feu El Hadj Améth Diene

Sg du comité Ps de la Médina feu Docteur Samba Gueye

Coordination de France

Parti Socialiste/ Sénégal.