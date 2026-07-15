Mamadou Diallo : « Le temps, ultime juge de la vérité politique »

Le 4 juin 2026 restera une date marquante dans l’histoire politique du Sénégal. Alors que s’ouvraient les cérémonies commémorant le centenaire de l’ancien président Abdoulaye Wade, l’actuel chef de l’État est apparu plus maître de sa parole et de son autorité, deux ans après son élection.

Dans un communiqué, Mamadou Diallo souligne que le discours présidentiel a révélé “un président apaisé, libéré des tensions politiques qui avaient marqué les premiers mois de son mandat”. Pour lui, cette lucidité devrait inspirer l’ensemble de la classe politique : “En démocratie, le silence est parfois la réponse la plus efficace face aux invectives. Bien souvent, le silence désarme davantage un adversaire que les polémiques incessantes.”

Il rappelle que, depuis 2024, une grande partie du débat médiatique s’est focalisée sur les relations entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Le limogeage du Premier ministre a renforcé, selon lui, les critiques sur les engagements de campagne abandonnés ou réinterprétés : les aides promises aux sinistrés de Bakel, la criminalisation de l’homosexualité, l’abrogation de la loi d’amnistie ou encore les révélations sur un compte bancaire controversé.

Mamadou Diallo met également en garde contre les accusations publiques hâtives, évoquant l’affaire de la “dette cachée” et ses répercussions sur l’ancien président Macky Sall. “Lorsque le mensonge prend l’ascenseur, la vérité emprunte l’escalier. Elle avance plus lentement, mais finit toujours par arriver,” rappelle-t-il.

Il cite aussi des précédents, comme les démêlés de Karim Wade ou les polémiques sur des emprunts publics en 2013, pour montrer que les confrontations judiciaires et médiatiques accompagnent souvent les alternances politiques.

Enfin, Mamadou Diallo appelle à une démocratie fondée sur la rigueur des faits et le respect des institutions : “Les citoyens attendent moins des polémiques que des résultats concrets en matière de gouvernance, de justice sociale et de développement économique.”