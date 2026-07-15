Le Collectif des « Victimes du régime de Macky Sall » réagit à l’annonce du retour de l’ancien président à Dakar le 17 juillet, dans le cadre de sa campagne pour briguer des fonctions au sein des Nations Unies. Pour les familles endeuillées, cette visite ne saurait être un simple déplacement politique.

“Cette visite intervient alors que de nombreuses interrogations demeurent sur les événements tragiques qui ont marqué les dernières années de son pouvoir et qui ont coûté la vie à plusieurs citoyens sénégalais,” souligne Boubacar Seye, président du Collectif.

Alors que Macky Sall sollicite la confiance de la communauté internationale, les victimes rappellent qu’elles attendent toujours des réponses. “Avant les responsabilités internationales, il y a les familles qui réclament depuis des années que les responsabilités soient établies,” insiste le communiqué.

Le Collectif appelle à ce que le rendez-vous du 17 juillet soit aussi celui de la mémoire et de la vérité. “Sans vérité, il ne peut y avoir de réconciliation sincère. Sans justice, il ne peut y avoir de paix durable,” affirme Boubacar Seye.