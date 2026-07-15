Décès de Djiby Mbaye : Pastef suspend ses célébrations

Le Parti Pastef Les Patriotes a annoncé, ce mardi 15 juillet 2026, le décès de Djiby Mbaye, ancien détenu politique et président du Collectif des Ex-Détenus Politiques (CODEPS). L’homme, connu pour son engagement sans faille en faveur des libertés démocratiques, s’est éteint à Golf Sud des suites d’une longue maladie.

Dans un communiqué officiel, le Bureau politique du Pastef a salué la mémoire d’un « militant engagé, imprégné de valeurs humaines et patriotiques », rappelant son sacrifice pour la défense du peuple sénégalais. Le parti a également demandé à ses militants et sympathisants de prier pour le défunt et de suspendre toute célébration, y compris l’anniversaire de son président, Ousmane Sonko.