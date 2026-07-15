Affaire des ressortissants guinéens : Tahirou Sarr répond à Mbaye Dione

La polémique autour des déclarations relatives aux menaces d’expulsion visant des ressortissants guinéens au Sénégal continue d’alimenter le débat politique. En réponse à la sortie du député Mbaye Dione, Tahirou Sarr a publié une réplique dans laquelle il rejette les accusations portées contre son mouvement et défend sa conception du nationalisme.

S’adressant directement au parlementaire, Tahirou Sarr dit avoir été « surpris par une sortie davantage teintée de mauvaise foi que de rigueur ». Il reproche à Mbaye Dione d’avoir fondé son intervention sur « les contenus les plus faux, les plus vides et les plus sensationnalistes » circulant sur les réseaux sociaux.

Selon lui, le député aurait dû privilégier le dialogue avant toute prise de position publique. « La grandeur d’un responsable politique aurait voulu que vous appeliez votre collègue député afin d’échanger directement sur nos positions. Au lieu de cela, vous avez préféré une opération de communication destinée à exister médiatiquement », écrit-il.

Tahirou Sarr réfute par ailleurs toute accusation d’incitation à la violence. « Les Nationalistes n’ont jamais appelé, de près ou de loin, à des violences ou à des attaques contre quelque communauté que ce soit. Prétendre le contraire relève soit d’une méconnaissance de nos positions, soit d’une volonté délibérée de les déformer », affirme-t-il.

Le responsable politique revendique en revanche un engagement en faveur de la défense des intérêts nationaux. « Nous défendons le peuple sénégalais contre l’usurpation de son identité et la vente de l’état civil. Nous défendons également le peuple sénégalais contre l’acquisition massive du foncier par des étrangers », soutient-il.

Il évoque aussi les comportements de certains ressortissants étrangers qu’il juge inacceptables. « Nous dénonçons les insultes et les provocations de certains ressortissants étrangers vivant au Sénégal qui insultent nos guides religieux, nos confréries, nos institutions et même notre équipe nationale », déclare-t-il, avant d’interroger son contradicteur : « Sur toutes ces questions qui touchent directement à la dignité de notre peuple et à notre souveraineté, où étiez-vous ? »

En conclusion, Tahirou Sarr insiste sur sa vision du patriotisme et rejette toute assimilation entre nationalisme et xénophobie. « Le Sénégal est une terre de Téranga, mais cette hospitalité ne signifie ni l’abandon de notre souveraineté ni le renoncement à nos combats politiques. Être nationaliste n’est pas être xénophobe. C’est défendre son pays, ses citoyens et ses intérêts dans le respect de tous », conclut-il.