Plainte contre Sonko : le Collectif des petits-fils de Serigne Touba saisit la justice

Le Collectif des petits-fils de Serigne Touba a déposé, ce mercredi 15 juillet, une plainte contre Ousmane Sonko auprès du parquet de Dakar. Enregistrée sous le numéro 12562, cette démarche fait suite à des propos qu’aurait tenus le président du PASTEF lors de l’inauguration du siège de son parti à Touba, où il aurait affirmé que « de l’argent sale est entré dans la ville sainte ».

Par la voix de Serigne Modou Maroun Niang et de Serigne Mourtalla Bousso, le collectif estime que ces déclarations portent atteinte à l’honneur et à la réputation de Touba, cité fondée par Cheikh Ahmadou Bamba et symbole de probité et de justice.

Les plaignants demandent l’ouverture d’une enquête pour vérifier la véracité des propos, en déterminer la portée et, le cas échéant, engager des poursuites pour diffamation ou diffusion de fausses nouvelles. Ils souhaitent notamment l’audition d’Ousmane Sonko afin qu’il précise ses affirmations et présente des preuves.