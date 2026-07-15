Touba : Serigne Abdou Samath Mbacké recadre Sonko après ses propos sur « l’argent sale »

Serigne Abdou Samath Mbacké, fils de Serigne Modou Faty Khary Mbacké, a publié une lettre ouverte adressée au président de Pastef, Ousmane Sonko, pour dénoncer des déclarations qu’il juge offensantes à l’égard de la ville sainte de Touba et de sa population.

Dans son texte, il affirme que les propos du leader de Pastef sont « particulièrement maladroits » et estime qu’ils portent atteinte à l’honneur des habitants de la cité religieuse. « Accuser une communauté entière d’avoir reçu de l’argent issu d’activités illicites constitue une offense à l’ensemble de la population de Touba, à la communauté mouride, particulièrement les hommes et femmes honnêtes et dignes qui vivent dans cette ville sainte », écrit-il dans une lettre reprise sur la page Facebook de Baatu Degg.

Serigne Abdou Samath Mbacké soutient que si des personnes sont effectivement impliquées dans de telles pratiques, elles doivent être clairement identifiées. « Si vous disposez des preuves sur l’identité des personnes mêlées de près ou de loin à ce genre d’opération, il serait plus juste et honnête de désigner les personnes concernées plutôt que de jeter le discrédit sur toute une communauté », insiste-t-il.

L’auteur de la lettre rappelle également que de nombreux habitants de Touba continuent de soutenir le projet politique porté par Ousmane Sonko. Il met toutefois en garde contre les conséquences de déclarations qu’il juge imprécises.

« À Touba, de nombreuses personnalités et de nombreux citoyens continuent de croire en vous et œuvrent pour la réussite du projet de société que vous avez proposé aux Sénégalais. Tenir de tels propos sans apporter de précisions est une offense qui risque d’éroder toute la confiance d’une communauté envers ce projet », souligne-t-il.

Serigne Abdou Samath Mbacké appelle le président de Pastef à faire preuve davantage de prudence dans ses prises de parole publiques. « La confiance est le socle de toute relation entre un dirigeant et un peuple. Elle se construit dans la rigueur, la précision des propos et le respect de tous », écrit-il, avant de conclure par cette citation : « Il faut vingt ans pour bâtir une réputation et cinq minutes pour la détruire. »