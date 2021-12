Homme de l’Année 2021 : JAMRA plébiscite Abbé Jacques Seck !

QUELLES sont les critères de choix des «Personnalités de l’Année» de JAMRA ? Ils obéissent simplement à la méthodologie classique en usage dans les organismes, publics ou privés, qui décernent cette distinction symbolique aux personnalités qu’ils estiment s’être distinguées dans un domaine spécifique de la vie publique, durant l’année écoulée.

POUR JAMRA et MBAÑ GACCE, en sus de ceux ou celles qui se seront illustré(e)s à travers des ACTES DE HAUTE PORTÉE MORALE OU CITOYENNE, nous y incluons également des compatriotes qui auront quitté ce bas-monde en MARTYRS. C’est ainsi que ces sept (7) dernières années, JAMRA et MBAÑ GACCE ont respectivement consacré «Personnalité de l’Année» les compatriotes suivants :

☆ (2015) L’INCORRUPTIBLE Commissaire divisionnaire MAME SEYDOU NDOUR, ci-devant directeur de l’OCRTIS (Office central de répression du trafic de stupéfiants), pour s’être régulièrement illustré dans des saisies-record de stupéfiants, toutes variétés confondues, et des démantèlements de réseaux dormants de narcotrafiquants. Son haut fait d’arme, cette année-là, fut d’avoir intercepté une cargaison de cannabis en provenance du Mali, d’une valeur de 2 milliards de nos francs. Non sans avoir dignement résisté aux offres alléchantes des narcotrafiquants, grands corrupteurs devant l’Eternel;

☆ (2016) LE DIGNE Président de la LSDH, Me ASSANE DIOMA NDIAYE, pour sa posture hautement patriotique, consistant à décliner, courtoisement mais fermement, les propositions sonnantes et trébuchantes d’une ambassade occidentale (la Hollande) qui lui proposait de se charger d’un plaidoyer portant dépénalisation de l’homosexualité – en violation de l’article 319 du Code pénal, qui bannit les unions-nature, au Sénégal;

☆ (2017) LA DÉFUNTE vice-présidente du CESE, FATOUMATA MAKHTAR NDIAYE, a été honorée par JAMRA, à titre posthume. Une vaillante concitoyenne, réputée avoir plusieurs fois partagé des combats épiques de JAMRA, et dont l’odieux assassinat, dans sa chambre à coucher, aura mis en exergue l’insécurité galopante en banlieue, où les malfrats agressent maintenant mortellement de paisibles citoyens à domicile!

☆ (2018) LE BRAVE IMAM ALIOUNE BADARA NDAO, compatriote exemplaire, modèle d’endurance et d’altruisme, qui a toujours su défendre les valeurs de notre Sublime Religion, au point d’en avoir subi de mémorables rigueurs carcérales, durant quatre années d’épreuves privatives de liberté.

☆ (2019) LE VÉRIDIQUE SERIGNE BABACAR SY MANSOUR, pour sa «fatwa» historique ANTI-LGBT, lors du Mawlid de 2019. Le Khalife s’était remarquablement fait l’écho du cri du cœur de l’ensemble de ses homologues Khalifes généraux, en fustigeant énergiquement la banalisation des déviances sexuelles, qui sont en passe de gangréner gravement cette terre bénie du Sénégal, où reposent de grandes figures religieuses.

☆ (2020) RECEP TAYIP ERDOGAN, le courageux Président turc, qui s’est dignement distingué par ses positions courageuses de dénonciations énergiques des caricatures blasphématoires sur l’incarnation terrestre de la meilleure des créatures, Seydouna Mouhammad (psl); assorties de plaidoiries sans complaisance contre l’Islamophobie institutionnelle occidentale, incarnée au sommet de l’État français par un intégrisme laïc, qui a failli compromettre durablement la bonne convivialité interconfessionnelle, en France, en théorisant «le droit au blasphème ».

EN CETTE FIN DE L’ANNÉE 2021, notre cher pays, le Sénégal, souvent cité en exemple à travers le monde pour avoir su préserver son légendaire bon voisinage intercommunautaire; au moment surtout où le continent africain est déchiré par de sanglantes rivalités politiques, des conflits ethniques et l’intolérance religieuse; peut se targuer de compter en son sein d’illustres citoyens profondément acquis à l’idée que rien de durable ne saurait se construire sans une Paix Véritable.

JAMRA & MBAÑ GACCE ont ainsi jeté leur dévolu cette année sur un des illustres fils du pays, vaillant compatriote, qui s’est dignement distingué par ses positions courageuses de sauvegarde de la Stabilité sociale et de l’Unité nationale.

TIRANT sa force morale de sa vaste érudition, de son savoir approfondi des fondements des religions monothéistes révélées, de sa parfaite maîtrise de la sociologie traditionnelle africaine et de sa culture générale encyclopédique, cet octogénaire, qui porte la soutane de prêtre depuis décembre 1969, est réputé pour sa franchise, son esprit d’ouverture et sa passion pour la langue arabe.

NOUS AVONS NOMMÉ ABBÉ JACQUES SECK, l’infatigable pionnier du dialogue islamo-chrétien au Sénégal. Les Bureaux exécutifs de JAMRA et de MBAÑ GACCE ont décidé de le consacrer «Personnalité de l’Année 2021», pour son œuvre colossale au service de la Paix et du bon voisinage intercommunautaire.

GRAND ADMIRATEUR de Seydil Hadj Malick Sy et de Serigne Fallou Mbacké, ce disciple de Saint Paul délivre ses prêches en citant aisément des chapitres de la Bible aussi bien que des versets du Coran. Au point de se voir consacrer un film biographique du journaliste-cinéaste Gilles Arsène Tchédji, où l’on voit ABBÉ JACQUES SECK se livrer à des psalmodies mélodieuses de quelques versets du Saint Coran. Avec une application que lui envieraient des exégètes musulmans bon teint.

À CET ECCLÉSIASTE, débordant de générosité de cœur, devenu par la force des choses un « patrimoine spirituel communautaire », JAMRA et MBAÑ GACCE souhaitent, au seuil de ce Nouvel An 2022, Santé de fer et Longévité, pour rester longtemps encore au service de notre cher pays. Pour un Sénégal uni, prospère et réconcilié avec lui-même.

DEWENETI, ABBÉ JACQUES !

Le 30 décembre 2021

Les Bureaux exécutifs de

JAMRA et MBAÑ GACCE