Nigeria : une fillette de 11 ans enceinte du mari de sa tante

Une fillette de 11 ans qui a été engrossée par le mari de sa tante a été abandonnée dans son village d’Orokam dans l’État de Benue au Nigeria, se débrouillant seule pour prendre soin d’elle-même et de son enfant à naître.

Précisons que le suspect, un agent de sécurité de l’université d’État de Benue, Joseph Adoyi, a été arrêté par la police il y a quelques mois. La victime aurait vécu avec Adoyi et sa femme dans le quartier depuis l’âge de trois ans. Adoyi aurait menacé de tuer la victime si elle en parlait à sa tante.

Un internaute du nom de Andrew Obeya Adaudu, s’est rendu sur Facebook le mercredi 29 décembre pour partager le sort de la mineure et demander de l’aide alors qu’elle est sur le point d’accoucher.

Il a écrit: “Au cours de cette année, cette petite fille de 11 ans (Victoria) aurait été engrossée par le mari de sa tante à Makurdi et elle a été renvoyée chez elle pour se débrouiller toute seule pour prendre soin d’elle-même et de son enfant à naître. Elle vient d’un milieu modeste et peut à peine se nourrir ou assister à un service prénatal. Elle n’a pu se rendre dans aucune clinique depuis que tout cela a commencé (sauf lorsqu’il a été initialement détecté à Makurdi).

À première vue, elle accouchera bientôt. Il n’y a aucun moyen pour cette fille d’avoir un accouchement normal puisque ses organes ne sont pas complètement développés pour traverser ce stress. Elle vient d’Orokam, du gouvernement local d’Ogbadibo dans l’État de Benue. J’ai décidé de ne pas suivre le chemin de la loi, car ils ont emprunté cette voie et il ne semble pas que la police et les agences concernées soient disposées à coopérer avec ses parents, et je n’ai actuellement pas le luxe d’avoir le temps d’appliquer la loi. Comment pouvons-nous aider cette petite fille à accoucher en toute sécurité, à se réadapter et à retourner ensuite à l’école.”…lire la suite ici