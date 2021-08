Hôpital Fann : Le Centre cardio-pédiatrique à l’arrêt

C’est l’amertume et la consternation chez les parents des enfants qui doivent subir une opération du cœur au Centre cardio-pédiatrique Cuomo (CCPC) de l’hôpital de Fann. Ils sont en train de regarder leurs mômes mourir sans pouvoir intervenir. Et pour cause, le centre est à l’arrêt depuis au moins six mois.

Pourtant, d’après certains parents qui n’ont que leurs yeux pour pleurer, repris par L’As, les montants destinés aux frais des opérations ont été déjà payés pour certains. Selon des sources concordantes, informe le journal, leur malheur est arrivé avec l’apparition du coronavirus au Sénégal, qui a poussé les autorités sanitaires à transformer l’établissement sanitaire en un centre de traitement de la covid-19 devant accueillir les patients qui étaient dans un état grave.

Ainsi, l’intervention des médecins qui devaient s’occuper des enfants a connu une pause durant toute la première vague. Par la suite, le centre a rouvert ses portes aux enfants. Mais cela n’a pas duré. Puisqu’après un mois de service, les professionnels de la Santé ont dû encore arrêter le travail parce que, souffle-t-on, le centre est infecté par un microbe, rapportent nos confrères. Cette situation catastrophique qui met les vies de pauvres mômes en danger doit interpeller les autorités de ce pays. Car, l’heure est plus que grave.