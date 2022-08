Hôpital Le Dantec : l’affaire atterrit au Tribunal

La réhabilitation de l’hôpital Aristide Le Dantec risque d’atterrir au tribunal. Le président de l’association SOS consommateurs Me Massokhna Kane dénonce la façon dont le directeur de la structure a donné le marché.

« La décision de fermer Le Dantec et de reployer les malades et le personnel n’est pas actée. Il n’y a ni un décret du président ni un arrêté du ministre ni même une décision du Conseil d’administration de l’hôpital qui, je vous signale, est convoqué demain (jeudi). On convoque le Conseil d’administration pour quel ordre du jour ? On doit leur faire une présentation et adoption de redéploiement des services de l’hôpital, présentation et adoption du plan de redéploiement des employés », a déclaré la robe noire sur Rfm.

Selon l’avocat, l’Etat n’aurait pas à s’endetter ni à vendre le foncier pour construire.

« On leur a donné le plan, ils ont travaillé avec l’architecte, ils ont dit qu’on mobilise l’argent, il est disponible. On a montré notre savoir-faire et c’est un patriote ; il vous dit l’Etat ne sort pas un franc ! C’est ça qui est le plus formidable. Les espagnols à qui on a donné l’affaire maintenant, il faut trouver 92 milliards dont 30 milliards, on vend la terre de l’hôpital. Donc, il faut que l’Etat trouve les 92 milliards au sénégalais qui est déjà là avec 118 milliards avec ces preuves. Il a signé des contrats avec le directeur de l’hôpital dont la responsabilité est engagée », a-t-il notamment détaillé.