Horreur à Mbacké : Un menuisier brûlé vif par un carreleur

Horreur à Mbacké. Plus précisément au quartier Mbacké Khewar. Un menuisier de 28 ans, a été aspergé de diluant avant d’être brûlé vif par M. C. Fall, carreleur, et A. N, fils d’un ancien capitaine de l’administration pénitentiaire, dans la nuit du 14 au 15 janvier dernier, rapporte Source A.

Selon le journal, tout est parti d’une altercation entre un gang venant de Kaolack et celui de Mbacké. La victime a été évacuée d’urgence à l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba, après avoir été sauvé par les populations qui lui ont versé de l’eau pour éteindre les flammes.

Le carreleur a été arrêté et déféré au parquet pour tentative de meurtre. Le fils de l’ex-capitaine, en fuite, est activement recherché.