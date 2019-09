Ibrahima Sène du PIT « déshabille » Sonko et son mentor

Sonko, en exploitant les termes du M.O.U (Memorandum of Understanding) ou « memorandum d’entente » dont il sait pertinemment qu’ils n’engagent pas définitivement le Sénégal et Tosyali en vertu de son article 4, a voulu faire de la politique politicienne pour choquer les Sénégalais et les inciter à manifester massivement pour s’opposer à la signature de cet accord avec Tosyali.

▪Ce qui est déconcertant, c’est que nos détracteurs ne se sont même pas rendu compte du « faux » commis par Sonko, qui soutient que Tosyali, dans cet accord, va bénéficier sur le dos du Sénégal de 1.065.000 milliards sur 25 ans à cette entreprise, en multipliant la production attendue de Tosyali durant la période par le cours mondial de la tonne du fer et en déduisant le montant de son investissement total.

▪Ce qui est curieux, c’est qu’aucun de nos détracteurs n’a compris, que Sonko confond Chiffre d’affaire avec bénéfice, comme un vulgaire petit entrepreneur.

▪Les coûts opérationnels sont ignorés par Sonko, et les dispositions du nouveau Code minier qui instituent le partage de production entre l’Etat et le partenaire stratégique, ne sont pas prises en compte dans le partage des résultats.

▪Pis encore, il prend le M.O.U qui concerne une partie du Projet Falémé, comme étant les dispositions qui doivent régir tout le reste, alors qu’il reste encore à MIFERSO de négocier la suite avec Tosyali.

▪Cependant, il faudrait comprendre que Sonko n’est pas naïf, et qu’ il a un projet clair dans ce dossier, qui vise à empêcher tout accord avec Tosyali dans la droite ligne des candidats à la Présidence de Février 2019, dont son mentor ATEPA, qui menaçaient de résiliation tout accord avec les Turcs, si le Président Macky Sall n’était pas réélu.

En effet, les Turcs voulaient un accord définitif avant les élections, mais dans les négociations du M.O.U, il subsistait encore des points importants de divergence qui n’ont pas permis de sceller l’accord comme prévu avant les élections, d’où le report de la date de signature que l’opposition avait présentée comme sa victoire.

Dans la mobilisation contre l’accord avec les Turcs, un prétendant à la candidature à la Présidentielle s’était particulièrement signalé en la personne de ATEPA, qui a un partenaire Sud-Africain débouté par Wade au profit de Kumba Ressources, et qui faisait pression pour son retour dans le dossier à la faveur des nouvelles initiatives de recherche de partenaire, après le dépassement de tous les contentieux dans le Projet Falémé.

Ce qui est curieux c’est qu’ATEPA n’ait pris part, ni au « tour de Table », ni aux SIM organisés par le Ministre en charge des Mines, pour présenter le dossier de son partenaire, mais comptait sur les coulisses pour parvenir à ses fins.

Ce fut peine perdue, et désespoir depuis l’information sur les pourparlers avec les Turcs.

Etant callé par le parrainage, il jeta son dévolu sur Sonko qui promettait, en cas de victoire, de résilier tous les contrats conclus par les régimes précédents.

D’où son parrainage financier, matériel, du candidat Sonko, et son engagement physique dans sa campagne électorale.

Donc, il faudrait prendre la sortie incongrue de Sonko contre les accords avec Tosyali comme un acte de reconnaissance à son mentor ATEPA, qui a trouvé une nouvelle formule pour se retrouver dans le Projet Falémé, avec son fameux projet cde « Route du Fer et de l’Acier », que l’accord avec Tosyali va compromettre définitivement.

Voilà donc la triste réalité dans ce M.O.U et dans les accords définitifs signés ce 27 Août à Dakar entre l’Apix et Tosyali.

Ibrahima SENE PIT / SENEGAL

Dakar le 31 Août 2019