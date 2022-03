Ibrahima Sène réagit sur la guerre en Ukraine

Ibrahima Sène du Parti de l'indépendance et du travail (PIT)

Ma réaction sur la guerre en Ukraine…par Ibrahima Sène

Il ne s’agit pas ici de guerre entre impérialistes ; mais bien d’un problème de sécurité collective en Europe pour éviter que le droit à la sécurité des uns ne porte atteinte à la sécurité de l’autre.

En effet, la politique d’encerclement militaire de la Russie par les USA à l’aide de l’expansion de l’Otan vers ses frontières a atteint, avec les vieillîtes de l’Ukraine à user de son droit à la Sécurité ; pour adhérer à l’Otan, portant ainsi l’insécurité de la Russie à son paroxysme.

Plutôt que de voir passivement l’étau de l’Otan se refermer sur elle ; la Russie a décidé de jouer le tout pour le tout en déclenchant une opération militaire massive sur l’Ukraine pour l’obliger à accepter un statut de neutralité, ou d’être considérée comme un ennemi à ses portes à éradiquer.

Pourtant, pour éviter une telle situation, Poutine a proposé en vain, de négocier avec les Etats-Unis et l’Otan, pour mettre en place un cadre juridique contraignant de sécurité pour tous.

Aucun adepte de la paix mondiale qui, pourtant, crie aujourd’hui contre la guerre de la Russie à l’Ukraine ne s’est prononcé ni en Europe ni à l’ONU, pour appeler l’Occident à prendre en compte les préoccupations sécuritaires de la Russie.

Au contraire, l’on a assisté à un déluge de propagande visant à attribuer à la Russie des visées sur les pays européens de l’ex Urss pour y étendre son régime dictatorial, faisant ainsi du conflit entre l’ Ukraine et la Russie un problème de lutte entre pays démocratiques et la Dictature de Poutine, tout en faisant passer l’Ukraine pour un pays démocratique, alors que c’est le même régime politique, où ce sont les mêmes oligarques qui y règnent, et où l’on terrorise la population russophone, tout en y réprimant toute opposition démocratique.

Alors la question qui se pose maintenant au monde entier est la suivante : L’entrée de l’Ukraine dans l’UE et dans l’Otan vaut – elle la peine d’une guerre nucléaire avec la Russie ?

En effet, la réponse à cette lancinante question dépend des objectifs stratégiques des Etats Unis

SI leurs objectifs sont de ruiner l’Économie Russe et de rayer la Russie en tant qu’Etat souverain de la carte du monde, la guerre nucléaire est inévitable, d’autant plus que la Russie estime que cette adhésion ruine son économie et porte atteinte à sa sécurité.

Donc, la seule façon d’éviter une guerre nucléaire est de ne pas satisfaire l’ambition de Kiev d’adhérer à l’UE et à l’Otan et de l’amener à opter pour un « statut de pays neutre » entre la Russie et l’Occident.

Ainsi l’UE porte une entière responsabilité dans ce dilemme dont dépend la survie de l’humanité, d’autant plus que l’Otan y est basée !

Ce serait un crime contre l’Humanité que de fermer les yeux sur cette responsabilité historique de l’UE où est stationnée l’Otan.

Ibrahima SÈNE