ICIJ…les journalistes qui font trembler les géants du monde

Depuis l’affaire des Panama Papers, les grandes fortunes et les dirigeants de la planète craignent le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) , fondé en 1997 à Washington par le Centre américain pour l’intégrité publique et devenu indépendant en 2017.

Cette organisation à but non lucratif enquête sur les paradis fiscaux et l’évasion fiscale, mais aussi sur des affaires sanitaires, sociales ou économiques à grande échelle. Parmi les quelque 200 membres du consortium issus de 70 pays, essentiellement des journalistes (150 médias partenaires), figurent une dizaine de Français (dont Le Monde, Radio France et l’équipe de Cash Investigation).

Hormis le scandale des Panama Papers (avril 2016), l’ICIJ a révélé dans ses enquêtes de nombreuses autres affaires dont les Paradise Papers (en 2017, sur les activités offshores de personnalités et de multinationales), les Implant Files (2018, sur les prothèses et implants médicaux) mais aussi les China Cables (2019, sur la politique répressive de Pékin envers les Ouïghours).

