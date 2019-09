Idrissa Seck : «Massalikul Jinaan est une victoire éclatante pour l’Islam… »

En prélude à l’inauguration de la Grande Mosquée de Massalikoul Jinane, prévue ce vendredi 27 Septembre 2019, le leader du parti Rewmi s’est rendu chez le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, à Colobane, pour une visite de courtoisie. Idrissa Seck a ainsi été reçu par le khalife. A sa sortie, il a magnifié l’érection de la mosquée Massalikoul Jinane au cœur de la capitale sénégalaise.

«Nous sommes venus présenter nos respects et nos vœux à Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides à qui nous souhaitons une longue vie remplie de santé pour que s’accomplisse sa mission dans les meilleures conditions. Nous sommes venus également marquer notre émerveillement face à l’avènement de cette inauguration de la mosquée Massalikoul Jinane», explique-t-il d’emblée.

Idrissa Seck citera ensuite un vers d’un poème de Khadimou Rassoul, fondateur du Mouridisme, écrit il y a plus de 100 ans et qui, selon lui, annonçait cette mosquée dans la capitale sénégalaise. «Il y a plus de 100 ans, Serigne Touba disait de façon explicite : ‘‘pour la face de l’élu, je me dirige vers Dakar et mes prières sur lui m’ont préservé à jamais des stratagèmes du comploteur’’.

Face à cette très belle victoire que constitue Massalikoul Jinane et le fait que Serigne Mountakha Mbacké, devenu Serigne Touba, vienne personnellement, inaugurer cette mosquée, constitue une éclatante victoire pour l’Islam et la Communauté Mouride et pour Serigne Touba. Nous nous associons naturellement, à cet évènement et nous nous en réjouissons du fond du cœur», magnifie-t-il sur le micro de nos confrères de Dakarmatin.

«La valeur numérique de ce beau poème (Massalikoul Jinane, Ndlr) est de 1441, l’année musulmane où se tient l’évènement. Donc, il y a énormément de merveilles au jour de cette évènement, cette très belle victoire et nous nous en réjouissons en tant que musulman», ajoute le leader de Rewmi.