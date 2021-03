Idrissa Seck : une partie du problème propose une solution

La situation du pays est très préoccupante. Toute recherche de solution doit être saluée. Sous ce rapport, on peut et on doit se féliciter de la sortie de monsieur Idrissa Seck. Ancien Premier ministre et actuel président du CESE, acteur des années de braise de l’opposition contre le PS, il a une expérience de l’Etat susceptible de lui souffler que notre pays frôle le chaos. Mais le problème qui se pose est plutôt celui de la crédibilité du médiateur : sa position est-elle propice à une médiation ?

Qui pour dire à Idrissa Seck qu’il fait partie du problème dans la mesure où il a abandonné l’opposition à une période cruciale ? Qui pour dire à Idrissa Seck qu’il a aidé Macky à réaliser son désir cynique et enfantin de réduire l’opposition à sa plus simple expression ? Qui pour dire à Idrissa Seck qu’une opposition forte est un rouage essentiel dans le système démocratique ?

Affaiblir une opposition, c’est renforcer le pouvoir, or tout pouvoir est oppressif. Ignorer qu’une opposition forte est nécessaire à la stabilité du pays et au renforcement de la démocratie, c’est oublier que le rôle d’une opposition c’est aussi de cristalliser les rancœurs, de canaliser les affects, de sublimer les mécontentements dans les limites politiques raisonnables. Des opposants crédibles et forts dans une démocratie jouent le rôle assuré par le psychologue au profit des individus dans la société civile. Comment ont-ils pu ignorer cette évidence ?

En allant renforcer ce pouvoir arrogant, fossoyeur des libertés et de la démocratie, Monsieur Idrissa Seck a, sans le savoir, contribué à attiser les frustrations et à légitimer davantage les critiques portées à la classe politique sénégalaise. D’où la question de savoir : Monsieur Idrissa Seck a-t-il encore la légitimité requise pour jouer le rôle de médiateur ?

Idrissa Seck ne joue-t-il pas d’ailleurs double jeu en annonçant sur la place publique ce qu’il a envie de faire avant d’avoir l’accord des différentes parties ? Mieux, en sollicitant de Sonko qu’il demande aux manifestants de surseoir à leurs actions, Idy n’ignore-t-il pas que ces milliers de manifestants expriment un ras-le-bol qui dépasse de loin le sort individuel de Sonko ? L’affaire Sonko est en réalité un prétexte saisi par une jeunesse étouffée et frustrée depuis 2012 par des procès politiques indignes de la pire dictature. Ces gens qui marchent extériorisent un malaise très profond qu’on a voulu ignorer, nier, étouffer par des pratiques répressives qui s’appuient sur deux piliers : le matraquage médiatique et la violence politique cynique. Comment jouer les bons offices tout en demandant à Sonko de s’inspirer de son propre sophisme sur l’extinction du soleil ?

Alassane K. KITANE