Idy joue au griot de Macky pour le remplacer en 2024…

Idrissa Seck dit Idy, Président du Rewmi, est un nouvel allié, mais qui reste dangereux pour le régime du Président de la République Macky Sall. Il ne faut pas se voiler la face. Le leader du Rewmi et Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ne s’agenouille pas pour rien devant Macky Sall. Il ne le faire guère pour les beaux yeux de ce dernier.

Idrissa Seck ne demande pas non plus aux marabouts de prier pour Macky Sall pour la bonne cause. Il accepte tout, même les pires bassesses pour que Macky Sall puisse le positionner comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar en 2024. Il n’est guidé que par sa folle ambition de devenir le prochain Président de la République du Sénégal. Idrissa Seck joue à la ruse. Il est obsédé par le pouvoir.

Lorsque la rue était en ébullition, où se trouvait Idy ? Il était plongé dans son silence. Et, lorsqu’il a daigné enfin parler, c’était pour demander faire la médiation entre Macky Sall et Ousmane Sonko. C’est-à-dire pour se faire apparaître comme étant l’homme qui a permis d’éteindre le feu au Sénégal. Avec Idrissa Seck, tout est un jeu de calcul.

Il a rallié le camp présidentiel, parce que uniquement, il rêve de se placer en dauphin du Président de la République Macky Sall. Idy va quitter le navire, si à l’approche de l’élection présidentielle de 2024, Macky Sall lui refuse le destin qu’il s’est tracé. Il est difficile de lui faire confiance. Idrissa Seck veut se servir de l’appareil d’Etat en 2024 pour parvenir enfin à son rêve d’être Président de la République du Sénégal.

Il ne fait rien pour rien. Il a trahi toute l’opposition, tous ceux qui avaient soutenu sa candidature lors de la dernière élection présidentielle. Sans prévenir, il se mettait à négocier en douceur dans les coulisses du Palais au lendemain de l’élection présidentielle de 2019, son ralliement au pouvoir sans prévenir ses alliés. Tous ont été pris de court.

Que le Président de la République Macky Sall ne se fasse guère d’illusions. Idy le lâchera, si ses désirs ne se sont pas réalisés. Et c’est lui qui risquera à la campagne de la prochaine élection présidentielle de livrer tous les secrets d’Etat, rien que pour obtenir le vote des Sénégalais. Idrissa Seck se révèle un allié dangereux pour le pouvoir.

