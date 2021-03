Sonko et ses activistes harcèlent Macky et cherchent l’explosion…

Au moment où le Sénégal panse ses plaies après les violentes manifestations, le leader du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), et certains activistes mettent la pression sur le président de la République, Macky Sall.

Pendant que certains recherchent la paix et font tout pour que le calme revienne suite aux manifestations sanglantes connues par le Sénégal ces derniers jours, d’autres attisent le feu. Profitant de la situation, une association insignifiante nommée Mouvement de défense de la démocratie (M2D) qui veut se faire remarquer sur la scène politique nationale avait appelé à la marche, ce samedi.

Une manifestation finalement annulée après l’intervention du khalife général des mourides, par l’intervention de Serigne Bassirou Mbacké, envoyé du guide religieux. Avait-on vraiment besoin d’en arriver à une telle situation obligeant ainsi le khalife général des mourides à intervenir pour faire annuler une manifestation de trop. Ousmane Sonko et ses activistes sont des va-t-en-guerre.

Que le pays soit à feu et à sang, les importe peu. Que de malheureux innocents perdent leur vie au cours de manifestations, est le cadet de leurs soucis. Tout ce qui les importe, c’est que l’instabilité règne dans le Sénégal. C’est tout ce qu’ils recherchent. Ils veulent l’insurrection pour faire tomber le régime du Président de la République Macky Sall. Des actes irresponsables.

Il est heureux de voir des associations de la société civile, des organisations religieuses qui réclamaient tous la libération de Ousmane Sonko, se soient apaisées, pour se démarquer de cette manifestation qu’appelait le M2D. Birahim Seck du Forum civil connu pour ses positions tranchées contre le pouvoir, lui-même n’était pas d’accord avec cette idée de manifester.

Mettre le feu au Sénégal, c’est le but souhaité par certains activistes qui cherchent à se faire un nom. Au moment où tout le monde appelle à l’apaisement. Le Président de la République Macky Sall a fait l’effort en prenant des mesures allant dans le sens d’un apaisement, ce que ne veulent pas certains. Le Sénégal se relève de journées où toutes les activités étaient paralysées.

Les commerces se relèvent petit à petit, les populations accusent le coup et se remettent lentement, les morts pas tous enterrés, et les blessés pas complètement guéris. Mais Ousmane Sonko, ayant pris de l’assurance, bombe le torse, et cherche à mettre coûte que coûte la pression sur Macky Sall. Y en a marre ne veut plus lâcher, et comme pour couronner le tout, c’est une insignifiante organisation, M2D qui déclare manifester et veut pousser Macky Sall dans ses derniers retranchements. Leur harcèlement risque…d’exploser le pays.

La rédaction de Xibaaru