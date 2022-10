​Iker Casillas lâche une bombe : « je suis gay »

Des gays, il y en a bien dans le monde du football et ils commencent de plus en plus à le faire savoir ouvertement. Si plusieurs joueurs gardent secret leur penchant sexuel, ce n’est désormais plus le cas pour Iker Casillas, ancien gardien de but du Real Madrid et ex-international espagnol de 41 ans. Il en aura mis du temps avant de se libérer comme il vient de le faire sur Twitter.

« J’espère que vous me respecterez : je suis gay. », c’est le message posté par le portier qui a mis fin à sa carrière footballistique au FC Porto à la fin de la saison 2018-2019. La question que se posent beaucoup de nombreuses personnes est de savoir pourquoi Casillas a attendu aussi longtemps avant de se mettre à nu.

Avait-il peur des réactions de ses anciens coéquipiers du temps où il jouait encore au football ? Est-ce la réaction du public, prompte à traiter des joueurs noirs de singes, qu'il refusait d'affronter ? Quel que soit le temps qu'il aura mis, une chose est certaine, le monde entier sait désormais qu'il est gay et cela ne devrait rien changer à la brillante carrière de gardien de but qu'on lui connait.