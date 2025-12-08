Il abandonne sa compagne au sommet d’une montagne…elle est retrouvée morte

Le 19 janvier dernier, un couple faisait l’ascension du mont Grossglockner, en Autriche, lorsque, vers 20h50, ils se sont retrouvés bloqués à 50 m du sommet, à cause d’une tempête de neige.

A 2 heures du matin, Kerstin Gurtner a laissé sa compagne sur place pour aller chercher des secours. Le corps sans vie de la jeune femme de 33 ans sera retrouvé le lendemain, vers 10H00 du matin.

Sauf que les enquêteurs ont relevé des incohérences dans le récit du compagnon de Kerstin. Car Thomas Plamberger, contrairement à sa compagne, est un guide alpin expérimenté.

L’homme de 39 ans n’a pas lancé d’appel d’urgence ni émis de signaux de détresse alors que des hélicoptères les survolaient vers 22h30.

Ce n’est qu’à 1h30 qu’il avait prévenu les secours alpins, avant de mettre son téléphone en mode silencieux. Environ une demi-heure plus tard, il a laissé sa compagne sans les couvertures de survie qu’il avait en sa possession.

À 2h30 du matin, l’homme avait été aperçu par une caméra de surveillance en train de descendre la montagne, avant de rappeler une heure après les secours.

Onze mois plus tard, Kerstin Gurtner a été interpellé cette semaine et a été inculpé d’homicide par négligence. Il sera jugé en février prochain, il risque jusqu’à 3 ans de prison.

Source : F D