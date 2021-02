Il crée un orphelinat au Kenya pour violer les enfants

Un missionnaire Américain qui a abusé sexuellement de quatre filles pendant des années dans son orphelinat au Kenya passera près de 16 ans dans une prison fédérale et le reste de sa vie sous surveillance.

Le juge de district américain, Edward Smith a déclaré que les crimes de Gregory Hayes Dow étaient « aussi pervers, aussi dépravés que toutes les affaires dont je suis saisi » lors de la condamnation de Dow jeudi. «Vous êtes allé en Afrique en tant que missionnaire. Il semble que vous étiez un missionnaire de l’enfer », a déclaré Smith avant d’imposer la sentence.

Il a également ordonné à Dow, 61 ans, de payer 16 000 $ de dédommagement pour couvrir le traitement de santé mentale des victimes. Le Juge Smith a dit à Dow qu’il était censé être une « figure paternelle et un phare d’espoir pour les enfants pauvres, mais qu’il était plutôt mal déguisé en espoir ». … Et l’idée suscitée à travers ce nom religieux est insondable.

En juin dernier, Dow a plaidé coupable après avoir eu des relations sexuelles illicites dans un lieu étranger. Il a reconnu avoir abusé des filles à plusieurs reprises entre 2013 et 2017 alors qu’il dirigeait Dow Family Children’s Home à Boito, au Kenya.

Lorsque les abus ont commencé, deux filles avaient 11 ans, une 12 ans et une autre 13 ans. Dow a attiré les enfants en leur donnant des objets de valeur, tels que des téléphones portables, selon les procureurs.

Dow, a créé la maison en 2008 avec sa femme, Mary Rose Dow, qui a emmené des filles à l’orphelinat pour se faire implanter un contraceptif sans leur consentement. Cela signifiait que Dow pouvait les attaquer sans craindre de les engrosser, a déclaré le procureur adjoint américain Timothy M. Stengel.

Alors que Gregory Dow a fui le Kenya en 2017 pour éviter des poursuites, sa femme y a été arrêtée pour maltraitance d’enfants orphelins concernant les implants contraceptifs. Elle a passé du temps en prison et a été condamnée à une amende. Elle était au tribunal pour la condamnation de son mari, mais n’a pas témoigné.

Dow, qui a été condamné en 1996 dans l’Iowa pour agression dans l’intention de commettre des abus sexuels sur un enfant, a déclaré qu’il était «très désolé pour la douleur et la souffrance que j’ai causées, non seulement pour cet épisode, mais dans toute ma vie» et qu’il a passé les 19 derniers mois à «essayer de comprendre comment cela aurait pu arriver».

Deux victimes orphelines ont témoigné par vidéo du Kenya que les abus de Dow leur causaient des problèmes de santé physique et mentale. Elles ont dit que leurs rêves avaient été brisés avec une victime disant qu’elle voulait être chef, tandis que l’autre voulait être avocate mais ne pouvait pas se concentrer à l’école. Les deux victimes ont également déclaré que la vie à l’orphelinat était bonne au début, mais qu’elle avait changée.

L’une d’elles a dit que les orphelins allaient se coucher le ventre vide et que Dow punissait les enfants en les faisant se tenir debout dans un coin avec du savon dans la bouche.

Les filles ont témoigné avoir eu des cauchemars et ont dit avoir des difficultés avec leurs proches. Une victime a déclaré que son oncle avait menacé de la tuer et de l’enterrer à côté de la tombe de sa mère. L’autre a dit qu’elle était ridiculisée à l’école à cause de ce qui lui était arrivé.