Il épouse sa sœur pour donner des descendants à sa famille

Au Congo, un homme épouse sa sœur pour sauver leur famille, et engendrent des enfants

Encore un fait insolite. Orphelins à cause de la guerre, un frère décide d’épouser son unique sœur de sang, jusqu’à fonder une famille de quatre enfants.

Cette histoire se passe au Congo, plus précisément dans la région de Bunia. Respectivement âgés de 28 et 26 ans, Paulin Ziarirwa et Dorica Ziarirwa sont deux frères et sœurs de mêmes géniteurs qui ont décidé de vivre en couple. De leur union consanguine sont nés quatre enfants.

Une guerre tribale a privé ces deux frères de leurs parents biologiques. Pendant que plusieurs familles se dispersaient à cause de ce conflit, Paulin s’est enfuit avec sa sœur. Les années passaient et les deux frères n’ont pu trouver aucun autre membre de leur famille.

Désormais livrés à eux mêmes, ces derniers vont décider de sauver leur famille en procédant d’une manière incroyable. Paulin va avoir la sordide idée de se marier à sa sœur dans le but de réaliser le projet de sauvegarder leur famille…

Après quelques mois de réflexion et insistance de l’homme, sa jeune sœur va finir par accepter. Dans le but d’éviter les critiques des habitants de la région, ils ont préféré déménager dans une autre localité pour vivre pleinement leur amour.

Aujourd'hui heureux de vivre en tant que mari et femme depuis près de dix ans, Paulin et Dorica ont respectivement quatre enfants. Ils disent revoir en leurs enfants, les parents qu'ils ont perdu pendant la guerre.