Nigeria : Il est condamné à mort pour avoir tué son voisin de 17 ans

Un homme condamné à mort pour avoir tué son voisin dans un rituel d’argent

La Haute Cour de l’État de Bauchi au Nigeria a condamné à mort par pendaison Musa Hamza, pour avoir tué son voisin de 17 ans, Adamu Ibrahim.

Hamza, 23 ans, a été arrêté le 21 décembre 2020 pour le meurtre horrible du défunt. Il avait volontairement avoué avoir commis le crime, affirmant qu’un ritualiste lui avait demandé d’apporter les yeux pour le rituel afin de lui permettre d’être riche.

Le tribunal l’a condamné à mort par pendaison après avoir été reconnu coupable de l’infraction dont il était accusé…

Le juge Faruq Umar a rendu le jugement et prononcé la peine après avoir été reconnu coupable d’avoir tué l’adolescent, de lui avoir coupé le cou, arraché les 2 yeux, mis les globes oculaires dans une bouteille et enterré sa tête et son corps à différents endroits.

Les procureurs ont déclaré au tribunal que Musa Hamza, avait appelé le défunt dans un buisson voisin. Alors qu’il était là et hors de la vue des gens, il l’a frappé avec un bâton, lui a coupé la tête, lui a arraché les 2 yeux et a enterré sa tête et son corps à différents endroits. Le suspect a d’abord nié l’accusation portée contre lui devant le tribunal au début du procès, mais l’a ensuite admise.

Après son arrestation, la police est allée fouiller sa chambre et a trouvé le téléphone et la carte SIM du défunt chez lui, lorsque le téléphone a été retrouvé avec le suspect, l’enquête s’est poursuivie et il a avoué le crime.

Il a dit qu’il a emmené le défunt dans la forêt, l’a tué et lui a coupé la tête, lui a arraché les 2 yeux et a emmené la police à l’endroit où le corps du défunt a été enterré.

Lorsqu’on lui a demandé où étaient les yeux, il a dit qu’il les avait laissés à la maison parce qu’il avait mis les yeux dans une bouteille. La police est allée prendre les yeux et a emmené le corps du défunt à l’hôpital général d’Alkaleri où un médecin a constaté sa mort. Le condamné sera exécuté par pendaison

Source MSN