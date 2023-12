« Il n’y a pas de décision de justice qui pourrait empêcher Sonko de retirer ses fiches » (Boubacar Camara)

Le verdict prononcé hier 14 décembre par le tribunal de grande instance de Dakar a suscité beaucoup de réactions. Après la réintégration du président de l’ex-parti Pastef sur les listes électorales, Boubacar Camara, leader du Parti de la construction et de la solidarité, a livré son opinion sur cette affaire politico-judiciaire qui a opposé le maire de Ziguinchor et l’État du Sénégal.

« Il n’y a pas de décision de justice qui pourrait empêcher Ousmane Sonko de retirer ses fiches de parrainage. Aucun juge sérieux ne peut refuser de remettre à Ousmane Sonko sa fiche. Ça ne fait pas partie des prérogatives de l’Administration de refuser de le lui remettre. Et puis ce n’est pas à l’Administration de le faire. C’est à la justice de décider », a-t-il déclaré au téléphone de Seneweb.

Le leader du PCS rassure, par ailleurs, qu’il n’y a pas de décision de justice qui empêche Ousmane Sonko de participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024. « La DGE n’a pas ce droit et aucune autre administration d’ailleurs ne peut le faire. C’est de l’arbitraire et heureusement qu’il y a des juges dans ce pays qui ont compris cela et ont décidé de dire le droit et rien que le droit des décisions », s’est-il réjoui.