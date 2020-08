Imam Dicko : « Les militaires doivent tenir parole… »

« On ne délivrera de chèque en blanc à personne pour la gestion de ce pays, ça, c’est fini », a insisté l’imam rigoriste et patriote, reprochant aux nouveaux maîtres de Bamako de s’enfermer dans leur quartier général et de se couper des forces vives.

L’imam, figure nationale à la croisée du religieux et du politique, pourfendeur de la corruption et chantre d’un Mali « refondé » sur ses valeurs religieuses et sociales, est un acteur primordial de la crise politique qui secoue depuis plusieurs mois le pays par ailleurs en proie aux attaques jihadistes et aux violences intercommunautaires.