Imam Ndao : « Dieu…est le premier à criminaliser l’homosexualité »

La question de la criminalisation de l’homosexualité continue d’alimenter les débats au Sénégal. Dans un entretien avec L’Observateur, l’Imam Alioune Badara Ndao est revenu sur la proposition de loi rejetée par l’assemblée nationale.

“Il est aussi évident que le combat que nous menons à travers AND SAMM DJIKO YI n’est pas du goût des autorités politiques de ce pays. Et je suis conscient de ce bras de fer qui nous oppose. Cependant, ils doivent savoir que c’est Dieu, le Tout puissant qui est le premier à criminaliser l’homosexualité. Le Coran qui est notre référence en fait état. Dans un verset du Livre, les gens qui s’adonnent à cette pratique ont été qualifiés de criminels. En plus, nous sommes au courant qu’il y a, au plan mondial, un agenda qui est en train d’être déroulé afin de légaliser partout l’homosexualité. Et le Sénégal ne fait pas exception”, a déclaré Imam Ndao sans langue de bois.