Une femme qui a perdu son mari au profit de sa propre mère a déclaré qu’elle ne lui pardonnerait jamais.

Lauren Wall, qui a maintenant 34 ans, vit, dans le sud-ouest de Londres, a épousé Paul White, un employé de l’aéroport, alors qu’elle n’avait que 19 ans.

Sa maman Julie, qui a maintenant 53 ans, a payé un mariage de 15 000 £ et Lauren, reconnaissante, l’a emmenée pour son voyage de noces de deux semaines dans le Devon.

Huit semaines plus tard, son mari Paul a déménagé et neuf mois plus tard, sa mère Julie a donné naissance à son enfant en annonçant qu’ils étaient ensemble.

Lauren a déclaré: «Paul s’entendait toujours très bien avec maman. Je n’ai jamais trouvé ça étrange, car elle était sa belle-mère et il était juste amical.

«Ils riraient beaucoup ensemble. Je ne pensais pas du tout m’inquiéter. Qui serait?

«J’avais hâte de m’installer dans le mariage, mais l’encre était à peine sèche sur notre certificat lorsque Paul a changé.

Lauren a ajouté que son nouveau mari était devenu protecteur de son téléphone. Quatre semaines plus tard, la sœur de Lauren utilisait le téléphone de sa mère et a découvert des échanges de SMS entre Julie et Paul.

Sa mère a nié qu’il se passait quoi que ce soit en disant: «Tu es folle».

« Lorsque j’ai affronté Paul, il est devenu blanc comme un drap – et a refusé de me laisser voir son téléphone », a déclaré Lauren.

Quelques jours plus tard, Paul a retiré sa bague de mariage et est parti laissant Lauren et leur fille de sept mois.

Quand elle a appris qu’il avait emménagé avec sa mère, elle a dit qu’elle ne pouvait pas croire que les deux personnes qu’elle aimait et en qui elle avait confiance plus que tout au monde la traiteraient de cette manière.

J’était malade. C’est l’une des pires choses qu’une maman puisse faire à sa fille.

Paul a peut-être été un marié sans courage, mais c’est ma mère. Elle est censée m’aimer et me protéger par-dessus tous les autres.

Lauren, responsable du développement commercial, a rencontré Paul à l’âge de 18 ans: « Je l’ai rencontré dans un pub local – je l’ai tout de suite imaginé.

«Il a demandé mon numéro et le lendemain, il a envoyé un texto pour demander un rendez-vous au cinéma. Nous avons commencé à sortir tout de suite après. »

Elle s’est rapidement retrouvée enceinte et leur fille est née en mars 2004, le couple se mariant peu de temps après.

«Cinq mois plus tard, nous nous sommes mariés lors d’une belle cérémonie à l’église avec des amis et la famille. Maman regardait fièrement alors que nous échangions nos vœux.

«Il m’a dit qu’il voulait être avec moi pour toujours.»

Lauren a déclaré: « Quand je l’ai vue dans la rue et que j’ai remarqué qu’elle avait une bosse. Elle a mis ses mains sur son ventre et m’a dit: «C’est un kyste». Je me sentais tellement horrifié , je suis rentré chez moi et j’ai détruit toutes les photos de notre mariage.

Elle a également entrepris de divorcer. En juillet 2005, neuf mois après le départ de Paul, la maman de Lauren, Julie, a donné naissance à son bébé.

«Elle a essayé de prétendre que le père était un autre petit ami mais je savais la vérité. Paul et maman ont officiellement annoncés être en couple cet été-là et mon monde s’est effondré.

Cinq ans après son mariage avec Lauren, Paul a épousé Julie.

Lauren a même fini par aller au mariage de sa mère pour le bien de sa fille.

«Elle m’a appelé et m’a invité. C’était gênant. Je me suis mariée le 14 août 2004, ils se sont mariés le 15 août 2009.

«C’était presque trop à supporter mais je l’ai fait pour ma fille.

«Je suis allé voir maman épouser le même homme que j’avais épousé cinq ans plus tôt.

Lauren a dit que sa mère avait essayé de reconstruire une relation entre mère et fille, mais qu’elle la voyait rarement.

J’ai déposé mon frère chez elle et elle est montée dans ma voiture, a commencé à pleurer et a juste dit: «Je suis désolé».

«Je lui ai dit:« Sors de ma voiture ». Elle m’a écrit une lettre quelques semaines plus tard pour s’excuser.

« Et ce fut le début de notre réparation de notre relation. »

Lauren s’est souvenue comment après que Paul soit sorti, elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il vivait avec sa mère et elle a vu Julie marcher dans la rue, apparemment enceinte.

«Ce n’est pas parce que nous avons parlé après que j’en ai fini. Paul n’a jamais dit désolé ni essayé de s’excuser auprès de moi.

Je lui parle alors qu’il est marié à ma mère. Je lui ai déjà demandé d’expliquer à notre fille et il dit juste que c’est oublié maintenant.

Sa mère, qui travaille dans les services à l’enfance, reste mariée à son ancien gendre.

Lauren a récemment trouvé un nouveau partenaire et est maintenant heureusement enceinte de son quatrième enfant, mais dit que ce qui s’est passé lui donnera des « problèmes de confiance » pour le reste de sa vie.

«Le temps est un grand guérisseur, et maman et moi avons essayé d’avoir une relation normale. Mais nous ne serons jamais aussi proches que nous l’étions – et je ne lui ferai plus jamais entièrement confiance.

Julie, 53 ans, a déclaré: «Nous sommes mariés. Nous n’avons pas eu de liaison. Nous sommes mariés et c’est tout.

Paul, maintenant âgé de 35 ans, a refusé de commenter.