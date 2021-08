Inde : un serpent se trouvait dans la soute d’un avion

Un serpent dans l’avion…Comme le rapporte The Times of India, un serpent a été repéré dans la soute d’un avion en partance pour Mumbai. C’est un bagagiste, alors en train de charger les bagages pour le vol, qui a découvert le reptile. Et lorsqu’on voit la vidéo, on imagine la confusion que cela a pu créer.

A snake got inside the forward cargo hold of an Indigo Airbus aircraft at Kolkata airport. the flight was scheduled to operate #Kolkata–#Mumbai sector. To avoid delay the Airline assigned another tail to complete the sector Later forest officials arranged a rescuer and he removed pic.twitter.com/IPWCoSQE3M

— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 8, 2021