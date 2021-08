La fille de Biya dénonce des espions dans son entourage

Dans une publication sur sa page Facebook, la fille de Paul et Chantal Biya dénonce ces personnes qui ne lui parlent pas mais l’espionnent.

‘Certaines personnes sont bizarres… Elles ne te parlent pas mais elles t’espionnent’, écrit Brenda Biya dans sa publication.

Il y a quelques jours, la première fille du Cameroun a failli être kidnappée par des inconnus.

En pleur et sous le choc, la fille aînée de Paul et Chantal Biya a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle relate les faits.

« Dieu a sauvé ma vie. On a essayé de me kidnapper! Je suis à mon troisième traumatisme. je ne sais pas pourquoi ces gens veulent me tuer. », déclare Brenda Biya.

Elle affirme qu’elle était sur le point d’être enlevée et emmenée vers une destination inconnue mais elle a réussi à s’échapper par la grâce de Dieu et attribue cette tentative à sa gouvernante et son chauffeur qui auraient été surpris par son frère lorsqu’ils planifiaient leur forfait.

« C’était la gouvernante et le chauffeur. (…) Je suis de retour dans mon hôtel. J’ai couru et je suis tombé sur des policiers. Mon frère me disait que les gens qui travaillent pour nous veulent nous kidnapper. Et il l’avait dit à ma mère. Je n’ai pas pris ça au sérieux parce que je ne savais pas que ça allait m’arriver. », confie Brenda Biya dans la vidéo.