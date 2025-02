Indemnisation des victimes : Le chauffeur du bus TATA de Yarakh « pas contacté »

Les réactions se poursuivent suite à l’annonce, en fin de semaine dernière, par le gouvernement, via la ministre de la Solidarité, Maïmouna Dièye, de nouvelles mesures d’indemnisation des victimes des violences politiques survenues au Sénégal entre 2021 et 2024. Abdoulaye Diop, chauffeur du bus TATA, qui avait été calciné à Yarakh en 2023, estime avoir été oublié. Joint par nos confrères de Seneweb, il déclare n’avoir pas été contacté.

« J’ai entendu dire que les victimes des événements de mars 2021 et 2024 seront indemnisées par l’État. Jusqu’à présent, je n’ai reçu aucune notification m’indiquant que je fais partie de ceux qui seront indemnisés, alors que mon véhicule a été incendié », a-t-il notamment affirmé au bout du fil. Le chauffeur a rappelé, pour le regretter, que pendant cette période, il a fait l’objet de menaces. « J’ai été traîné dans la boue, j’ai même reçu des menaces ; on m’accusait d’avoir provoqué l’incendie alors que ce bus était ma principale source de revenus, et j’ai été contraint de rester quatre mois sans travailler à cause de mes blessures », confie Abdoulaye qui indique avoir repris son travail.

Les faits remontent au 1er août 2023, le jour où un bus TATA de la ligne 65 a été attaqué par des individus encagoulés, qui y ont mis le feu. La scène s’est rapidement transformée en un véritable cauchemar lorsque l’un des assaillants a jeté un cocktail Molotov à l’intérieur du bus. Le feu s’est propagé rapidement, plongeant les passagers dans une panique généralisée. Les cris et les hurlements remplissaient l’air alors que les clients cherchaient désespérément à sortir du véhicule en flammes. Deux passagères, des sœurs, ont péri dans cet incendie.

Pour rappel, un montant de 10 000 000 F CFA sera octroyé à chaque famille de personne décédée, selon le gouvernement. La même source informe que l’État a prévu une allocation forfaitaire de 500 000 F CFA pour toutes les personnes figurant dans la base de données établie par l’ANSD, en collaboration avec le ministère de la Justice, les sources policières, les représentants des victimes et ceux de la société civile.