Inondations : Les importantes mesures prises par l’Etat

Pour cette année 2020, les Sapeurs-pompiers devaient recevoir préalablement au lancement du plan Orsec un montant de 157 800 000FCFA pour l’achat de motopompes, des pompes, des électropompes et des tuyaux. Pour la direction de la protection civile, elle devait acquérir des sacs à terre et des remblais nécessaires en cas d’inondations.

Le contexte particulier de l’année 2020 a été l’enregistrement de très fortes pluies, dans un délai très court, ce qui a causé beaucoup de dégâts au niveau national, d’où le déclenchement du plan Orsec, le 6 septembre 2020, sur instruction du Président de la République.

En effet, les inondations de cette année sont particulières parce qu’elles mettent à jour le problème de l’assainissement dont la cause principale est la structuration urbaine. Dans la plupart des zones inondées, il n’y a pas de réseaux d’assainissement. Du côté de la banlieue dakaroise, précisément à Jaxaay, le ministre dira que le site a été viabilisé par la société nationale HLM, il n’a pas fait l’objet d’assainissement, d’où les inondations récurrentes dès que de fortes pluies sont enregistrées. Et le même dispositif a été constaté à Diourbel, où les eaux pluviales ont été emprisonnées dans la ville, à défaut d’exutoires. Ainsi, Et pour libérer la ville de ces eaux, les autorités ont eu recours au système de pompage, parfois avec de longues distances pour trouver des exutoires. Dans le nord du pays à Sinthiou Bamambé, il y a des marigots dans le village, ce qui favorise des inondations en cas de fortes pluies. A Matam, Saint –Louis et Dagana, le débordement du fleuve a occasionné d’importants dégâts. Une autre forme d’inondations a été constatée à Touba, en effet, les routes qui ont été faites surplombent les maisons, ce qui fait que les eaux ne peuvent se déverser dans les exutoires.

A cet effet, un budget de 10 milliards a été dégagé et réparti entre le ministère de l’Eau et de l’Assainissement, celui des Forces armées, celui de la Santé et de l’action sociale et celui de l’Intérieur. Dans le cadre de la gestion de ce fonds, une innovation importante a été apportée avec une territorialisation des dépenses destinées du plan Orsec. En effet, il s’agit pour les autorités déconcentrées et décentralisées d’apprécier et de décider des dépenses pour amoindrir le péril. C’est ainsi que sur les 10 milliards dégagés, les 3 745 456 000 FCFA ont été alloué aux autorités territoriales sur l’enveloppe globale. Pour ce qui est de l’acquisition des pompes et autres grands matériels, elle est dévolue à la Brigade nationale de Sapeurs-pompiers. Le reste qui s’élève à 6 300 000 000 FCFA est alloué aux autorités centrales.

Le ministre précisera qu’après un mois de mise en œuvre des résultats intéressants obtenus surtout dans la région de Dakar. Il s’agit entre autres de 1916 habitations qui ont été libérés des eaux, 117 voies publiques, 36 lieux de culte, 2 établissements sanitaires, 10 marchés et de 52 écoles. En outre ont été hébergées 600 personnes avec toutes les commodités nécessaires. À titre d’exemple, 465 personnes secourues à Keur Massar et 125 à Jaxaay.

De plus, en collaboration avec le Ministère de l’équité territoriale, il a été distribué 500 000 000FCFA de Cash transfert et la procédure se poursuit pour des milliers de sinistrés, l’Etat du Sénégal a été appuyé par le secteur privé notamment l’Association des commerçants chinois au Sénégal, l’entreprise AD Trade, VINCI, Eiffage avec l’octroi de motopompe à haut débit…

Par ailleurs, le ministre a affirmé que lors du lancement du plan Orsec, les zones inondées étaient estimées à 60 hectares et actuellement, il reste moins de 2 hectares et pour certaines zones, comme l’eau suit le principe des vases communicants, elle revient à la surface dans certaines zones déjà libérées des eaux.

En définitive, le Ministre dira que la solution pérenne pour les inondations au Sénégal reste la mise en place d’un réseau d’assainissement parce que le problème réel des inondations est l’absence d’un réseau d’assainissement. À titre d’exemples 40% de la ville de Thiès n‘est pas structurée. Le défaut d’entretien et l’incivisme de la population qui utilise le réseau d’assainissement à d’autres fins sont aussi des causes d’inondations comme c’est le cas aux Parcelles Assainies, à Bambey.

Toutefois, il a aussi précisé que le budget pour assainir les villes est très important. Au niveau central des mesures ont été prises pour accélérer la mise en oeuvre du plan décennal. A cet effet, sur instruction du Président de la République, une enveloppe de 30 milliards sera destinée à assainir Keur Massar/ Unité 3.

Prenant la parole, les députés membres de la mission ont salué la clarté des réponses apportées par le ministre avant de l’interpeller sur leurs préoccupations spécifiques.

Ensuite, sur les 760 milliards destinés au Plan décennal de Lutte contre les Inondations, les députés se sont interrogés sur la part allouée au Ministère de l’Intérieur, il a été interpellé sur l’étendue de ces pouvoirs et son rôle au-delà de la gestion des catastrophes et périls. Sur ce, a-t-il des pouvoirs d’appréciation des ouvrages et équipements exécutés dans le cadre de ce plan. Aussi, ont-ils interpellé le ministre sur la part de chaque région dans le Plan Décennal.

Pour la répartition des fonds du plan Orsec 2020 sur la base des demandes exprimées par les Gouverneurs, il a été prévu : Dakar 762 000 000 FCFA ; Diourbel 455 000 000 FCFA ; Louga 175 000 000FCFA ; Thiès 359 000 000FCFA ; Fatick 485 000 000FCFA ; Matam 200 000 000FCFA ; Saint-Louis 300 000 000FCFA ; Kaffrine 105 000 000FCFA ; Ziguinchor 347 000 000 FCFA ; Kédougou et Sédhiou 75 000 000 FCFA ; Tambacounda 100 000 000 FCFA ; Kaolack 220 000 000FCFA et Kolda 101 000 000FCFA.

Ces fonds sont destinés aux autorités déconcentrées pour la gestion des inondations, c’est la partie territoriale. Pour le reste, une partie importante est allouée à la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers. Aussi, un appui aux populations sinistrées est prévu, en nature (riz) et en espèces (cash transfert), d’un montant de 2 milliards.

Les ouvrages de PROMOVILLES se situent dans la phase à moyen et long terme. Seulement, à l’élaboration du programme décennal, PROMOVILLES n’était pas intégré. Or, étant un programme qui nécessitait l’accompagnement des bailleurs, il a été considéré que son intervention doit être intégrée dans la phase à long terme. Ainsi dans la composante assainissement, au lieu d’avoir un budget prévisionnel de 250 milliards de FCFA, ce budget a été largement dépassé d’autant plus qu’il ne s’agissait pas seulement de PROMOVILLES. Par exemple dans le programme des dix villes qui a quelques composantes relatives à la gestion des eaux pluviales, on a Kaolack avec ses 13 milliards dédiés à l’assainissement. Par conséquent, ce programme peut valablement être intégré dans le volet moyen long terme du PDLI.

En effet, sur 69 milliards qui étaient prévus, environ 29 milliards ont été dépensés. Le montant de 40 milliards est présentement en cours de requête au niveau de la Banque Ouest-africaine de Développement (BOAD). C’est ce qui explique qu’il y ait des ouvrages et des chantiers ouverts et non encore réalisés.

La première phase, financée par la Banque Africaine de Développement, a plusieurs composantes. Celle concernant Yeumbeul, Keur Massar et Guédiawaye, a un budget de 3 471 000 000 FCFA. Il y a des ouvrages qui sont quasiment terminés et d’autres qui sont en cours (65% d’exécution). Yeumbeul Nord est entièrement terminé. Mais il y a d’autres localités notamment Guédiawaye qui est en cours de réalisation.

Toujours concernant cette phase, il y a des ouvrages de construction de réseaux de drainage d’eaux pluviales et de stations de pompage dans les communes de Thiès, Mbour, Kaolack et Diourbel pour un montant de 2 172 000 000 FCFA. Pour plus de détails, voir annexes.

Quant à la phase 2, elle est financée par la Banque Islamique de Développement. C’est ce financement qui a permis la réalisation de la digue de Matam (ouvrage déjà livré) pour un montant de 5 100 000 000 F CFA. Cet ouvrage a été réalisé en relation avec l’ONAS, car il a aussi une vocation gestion des eaux pluviales. Par ailleurs l’ONAS intervient dans le cadre des dix villes.

Le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique abordant le volet assainissement, a souligné que son département, à travers le Projet d’Achèvement des Programmes de Construction et de Réhabilitation d’Edifices de l’Etat , a démarré en 2012 le Projet Spécial Banlieue et en 2013 le Programme d’Assainissement des Eaux Pluviales de Rufisque, le tout pour un coût global de 5 418 743 210 F CFA.

En outre, il a rappelé qu’en 2014, dans le cadre de la restructuration urbaine et de la régularisation foncière avec le projet de modernisation de la ville de Tivaoune, la Fondation Droit à la Ville (FDV) a exécuté sur financement de l’Etat du Sénégal, les activités d’aménagement sur la zone de recasement, sise au quartier Goumoune, les études foncières et le recensement de la population pour un montant total de 819 401 925 FCFA. Il reste à prendre en charge l’électrification de la deuxième tranche, la voirie et l’assainissement, les ateliers de planification et la mise en place des infrastructures sur l’ensemble du territoire communal.

Il a également rappelé qu’ en 2017, la FDV a bénéficié d’un financement pour la restructuration des quartiers Hann et Petit Mbao, d’un montant total de 14 583 464 038 FCFA dont 11 413 651 800 FCFA de l’Union Européenne et 3 169 812 238 FCFA de l’Etat du Sénégal, au titre de la contrepartie destinée à la prise en charge des indemnisations des impenses de constructions à hauteur de 1 399 812 238 FCFA et à l’acquisition d’un terrain estimé à 1 770 000 000 FCFA qui sert de site de recasement pour les déplacés des emprises de voies. Les ressources ont permis de réaliser à 100% les prévisions consistant à l’aménagement de la zone de recasement, le suivi des constructions, le relogement des déplacés et les travaux de mise en place des infrastructures des quartiers.

Monsieur le Ministre, évoquant le volet relogement, a indiqué que le Projet de Construction de Logements Sociaux et de Lutte contre les Bidonvilles (PCLSLB) a reçu un montant de 26 812 450 149 FCFA dont 17 milliards de la Banque de l’Habitat Social (BHS) et 9 812 450 149 de l’Etat du Sénégal.

Le niveau de décaissement est de l’ordre de 19 788 150 755 FCFA sur 26 812 450 149 F CFA, soit 74% en valeur relative correspondant à 2348 logements réceptionnés et attribués sur un objectif de 2891 d’où un gap de 543 logements en cours de finalisation, a-t-il indiqué.

Les 2891 logements sociaux sont répartis comme suit : la construction de 1843 logements sur les 2000 prévus à Tawfekh Yakkar ; la construction de 505 logements sociaux sur les 891 à Jaxaay.

Il a, en outre, indiqué qu’en 2016 le PCLSLB à travers le projet a obtenu un financement de la Banque Islamique de Développement pour un montant global de 38 280 000 dollars US (environ 19, 140 milliards FCFA) destiné : à la construction de 505 logements sociaux de type F3 (Thiès : 200, Saint-Louis : 200, Joal : 100, Fatick : 100, Kaolack : 100) ; aux travaux de drainage des eaux pluviales à Nguinth Horticole (Thiès), à Yeumbeul Nord et Sud, à Keur Massar (Dakar) et à Diaminar (Saint-Louis).

Le niveau de décaissement est de l’ordre de 2 786 327 843 FCFA, soit un taux global de 14,56%. Ce faible taux d’exécution s’explique par les longues procédures de passation des marchés et de prise de possession, a-t-il ajouté.

Les décaissements réalisés par site sont : 60% pour Thiès ; 25% pour Joal ; 20% pour Kaolack ; 0% pour les autres sites où les procédures sont en cours de finalisation pour le démarrage des chantiers. Les taux de réalisation physique correspondant aux décaissements par site sont : Thiès : viabilisation 100% ; construction : 78% (100 logements sont disponibles et les affectations seront effectives sous peu) ; Kaolack : viabilisation 20% ; Joal : 25% ; Saint-Louis : 0%, la recherche de site en cours.

Il a, par ailleurs, souligné que le Chef de l’Etat a, lors du Conseil des ministres du 02 septembre 2020, instruit les ministres concernés en relation avec les mairies des communes ciblées, d’accorder une priorité spéciale à la restructuration et à la rénovation des quartiers inondables notamment ceux de Kaolack, Saint-Louis, Kaffrine, Ziguinchor, Guédiawaye et Pikine.

Michel DIOUF (DAKARTIMES)